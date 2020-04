90 Gedeeld

Kralendijk – Het Buddy Dive Resort wordt vanaf vandaag gebruikt als quarantaineopvang voor de terugkerende inwoners van Bonaire. Het gaat om een eerste groep van in totaal 44 mannen, vrouwen en kinderen.

De groep betaat uit 7 patiënten uit Medellin, Colombia welke daar een behandeling hebben gehad en terug kunnen naar het eiland. De rest van de groep, 37 mensen, komt met de KLM uit Nederland.

Gezaghebber Edison Rijna zei vandaag weer tegen de bijeengeroepen pers, dat het hier gaat om een groep inwoners die werkzaam is in vitale functies en terugkeren naar Bonaire en enkele zorgmedewerkers welke hier het team komen versterken.

Het Buddy Dive Resort heeft inmiddels kamers klaar gemaakt voor de repatrianten. Er staat een eerste tas boodschappen klaar en een schoonmaakpakket. Familieleden hebben wat persoonlijke spullen gebracht.

Eisen

Volgens Paul Coolen, directeur van het resort, voldoet hun hotel aan alle eisen die de overheid stelde en geeft hem dit de kans een klein stukje overhead te dekken. “Verdienen doe ik niet maar ik ben zeker blij dat wij de gemeenschap op deze manier kunnen helpen.”

Repatriëringscoördinator Christopher Frans legt uit; “De repatrianten hebben getekend voor een aantal strenge regels. Dit is gebeurd voor ze het vliegtuig instapten. Zij weten dat ze twee weken in het appartement moeten blijven en geen contact mogen hebben met de andere repatrianten of met familie.”

Zelf koken

De terugkeerders kunnen zelf koken en moeten zelf hun accommodatie schoonhouden. Er mogen spullen en boodschappen besteld worden en deze moeten aan de receptie van het hotel afgegeven worden.

“Niemand wordt toegelaten en niemand mag gebruik maken van faciliteiten op het resort. Zeker in het begin blijven ze binnen en gaandeweg kijken we wat voor aanpassingen er nodig zijn”, zegt Frans.