308 Gedeeld

Kralendijk – Bonaire heeft zijn eerste Corona patiënt. De gezaghebber van het eiland maakte dat vanmiddag (lokale) tijd bekend.

Het gaat om een persoon die contact heeft gehad met iemand uit Aruba en lichte ziekteverschijnselen toonde. Maar uit verschillende testen werd niet duidelijk of er sprake was van besmetting. Vanochtend bevestigde het RIVM dat de laatste test nu wel als postief gezien kan worden. Het gaat om een inwoner uit Bonaire, die niet tot een risicogroep behoort. De persoon is aan de betere hand.

De persoon had zelf geen reisgeschiedenis naar Aruba maar heeft het waarschijnlijk opgelopen door een contact met een persoon uit Aruba.

Omdat de persoon geisoleerd is en alle contacten bekend zijn is een lockdown op dit moment niet nodig. Er komen vooralsnog geen strengere beperkingen voor de inwoners op Bonaire. Ook heeft dit geen gevolgen voor de repatriëringsvluchten die voor morgen gepland staan.

Met de komst van Corona op Bonaire hebben alle eilanden in het Koninkrijk nu Corona-patiënten. Het hoogste aantal positief geteste patiënten is op Aruba, daar zijn 95 mensen positief en zijn twee patiënten overleden. Op Curaçao staat de teller al een week op veertien, met één dode. Op Sint-Maarten zijn 57 mensen positief getest en zijn negen patiënten overleden.

Lees HIER de complete statement van de gezaghebber of bekijk de uitzending HIER