Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en het Openbaar Ministerie (OM) op Bonaire heeft behoefte aan beëdigde Tolken voor vertaalwerkzaamheden. Het OM maakt nu gebruik van de tolken die werkzaam en woonachtig zijn op het eiland. Zij worden op afroep in gezet. De wens van de Opdrachtgever is de inzet meer te coördineren en te stroomlijnen, zodat de Tolkopdrachten evenredig over de Tolken wordt verdeeld.

Voor de Tolkdiensten zoekt RCN/OM geschikte Opdrachtnemers die hierin kunnen voorzien. Daarbij wenst Opdrachtgever een meerjarig contract af te sluiten, zodat van beide kant de continuïteit is geborgd. Opdrachtgever begint daarom dan ook een Offerte procedure voor Tolkdiensten.

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan vóór 22 april 2020 (12.00 uur) via

aanbesteding@rijksdienstCN.com. U ontvangt uiterlijk op 24 april 2020 de officiële documenten van ons. Uw inschrijving moet dan uiterlijk 25 mei 2020 (12.00 uur) ingeleverd zijn.

Voor meer informatie over deze aanbesteding kunt u kijken op: www.rijksdienstcn.com