Kralendijk – Dhr. Scharrenberg is benoemd n.a.v. een transparant werving en selectieproces in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES-eilanden en Nederland, dat reeds eind 2019 is gestart.

Met uitgebreide management ervaring van meer dan twee decennia, brengt Dhr.Scharrenberg waardevol leiderschap naar het managementteam van WEB tijdens een periode van snelle veranderingen en groei voor het eiland Bonaire.

Als COO zal Scharrenberg onder meer de leiding hebben over de volgende operationele afdelingen van WEB: Bu-Water, BU-Afvalwater, Bu-Eletra en de afdeling Veiligheid en Beveiliging. Met zijn relevante ervaring en achtergrond zal Dhr. Scharrenberg een waardevolle bijdrage leveren aan WEB.

Dhr. Scharrenberg is nu werkzaam als asset manager bij Rendo N.V., een netbeheerder in Nederland. Hij is tevens actief in Nederland in verschillende landelijke werkgroepen. Daarnaast is hij docent energietechniek in Zwolle en al jaren gastdocent bij de Technische Universiteit in Eindhoven. Dhr.Scharrenberg behaalde een Bachelor of Engineering (B.eng) Electrical Engineering aan de Hanzehogeschool Groningen en een Masters of Business in Energy systems (MBE) van de Technische Universiteit Delft.

We wensen de heer Scharrenberg veel succes met zijn nieuwe functie en kijken uit naar zijn uitgebreide operationele begeleiding en leiderschap.