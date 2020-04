2 Gedeeld

Den Helder – Het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman is gisteren vertrokken naar de Cariben, onder meer om het zorgstelsel op de Antilliaanse eilanden te ondersteunen.

Het schip zal elf dagen onderweg zijn. De bemanning is van tevoren in quarantaine geweest. Het is niet de eerste keer dat Defensie hulp naar de Cariben stuurt in verband met de coronacrisis.

Vorig weekend werd een mobiel ziekenhuis afgeleverd op Sint-Maarten en verschillende IC-units op de Benedenwindse eilanden.