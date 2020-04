40 Gedeeld

Klanten buiten in de rij bij de enige operationele MCB vestiging. De wachttijden kunnen flink oplopen. Foto: ABC Online Media.

Kralendijk- Het geduld van klanten wordt dezer dagen aardig op de proef gesteld als het gaat om een bezoekje aan de bank.

De grootste bank van het eiland, MCB, sloot door de maatregelen rondom het Coronovirus, haar net geopende ‘smart’-branch al na enkele dagen. Klanten worden bij de Playa branch afgehandeld.

Omdat ook kinderopvang is gesloten, kan de bank minder personeel inzetten voor de bemensing van haar kantoren.

Een bewaker ziet toe op het houden van de nodige afstand tussen wachtenden. Iedereen die de bank betreedt wordt verzocht de handen te ontsmetten met desinfecterende gel.

Call center

De MCB roept klanten op zoveel mogelijk gebruik te maken van online banking. Ook is de bank bereikbaar via haar call center. Omdat het call center op Curaçao is gevestigd, blijkt de klantenservice alleen tussen 8 en 12 bereikbaar. Wie na 12 uur het voor Bonaire geldende servicenummer 715 5520 belt, krijgt het ietwat verwarrende verzoek ‘tijdens kantooruren’ terug te bellen bellen.

Ook bij het bellen naar het call center is geduld een schone zaak. Bellers krijgen, na geruime tijd wachten, een boodschap dat het call center drukker is dan normaal. Toch lukt het, bij even volhouden, doorgaans wel een medewerker aan de lijn te krijgen.