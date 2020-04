38 Gedeeld

De Drive-Thru testlocatie op het terrein van de Fundashon Mariadal. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Een bezoek aan de Drive-Thru Covid testlocatie heeft alleen zin op het moment dat de persoon die zich wil laten testen symptomen heeft. Dat kunnen ook lichte symptomen zijn, zoals een verkoudheid.

De testen die momenteel worden uitgevoerd kunnen echter niet aantonen of iemand in een eerder stadium al in aanraking is gekomen met het virus. Dat zegt zorg coördinator Danny Rojer in gesprek met Bonaire.nu. Het testen van personen die inmiddels geen symptomen meer hebben, is daarom nutteloos.

Wie echter symptomen toont van een verkoudheid, griep, hoesten of (lichte) koorts, kan zich aanmelden voor het ondergaan van de ‘drive-thru test’. De testen worden deze week afgenomen tussen 4 en 6 uur in de middag. Mensen met symptomen kunnen bellen naar het nummer van het ziekenhuis (715 8900) en dan doorkiesnummer 1649 voor het maken van een afspraak.

Bestuurders moeten vóór de speeltuin rechtsaf slaan om het terrein achter het ziekenhuis op te rijden. Foto ABC Online Media

Geen limiet

Volgens Rojer is het niet zo dat er sprake is van een limiet aan het aantal testen dat kan worden afgenomen. “In principe worden er monsters afgenomen met een wattenstaafje. Zolang we wattenstaafjes hebben, kunnen wij zoveel mensen testen als nodig”.

De uitslag van de test komt nu sneller dan voorheen. “Gebleken is dat de uitslag van de tests die op Curaçao worden verricht inmiddels zó betrouwbaar zijn, dat resultaten niet meer naar Nederland gestuurd hoeven te worden. Hierdoor hebben we de resultaten van afgenomen tests binnen 24 uur beschikbaar”, aldus Rojer.

Door het drive-thru testen hoopt Bonaire deze week zo’n 100 mensen te testen.

Eigen apparaat

De wens van Bonaire is om te beschikken over een eigen apparaat die kan vaststellen of er wel of geen sprake is van een besmetting met het Covid-19 virus. Dat apparaat is inmiddels besteld.

Of het binnenkort op het eiland aankomt is echter nog maar de vraag. “De Verenigde Staten hebben beperkingen opgelegd voor de verscheping van apparatuur die bedoel is voor de Covid-19 bestrijding. Daarom is het nog niet zeker of het apparaat daadwerkelijk zal arriveren. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan Bonaire zelf de test uitvoeren, waardoor resultaten nog sneller beschikbaar zijn”, zegt Rojer.