170 Gedeeld

Gezaghebber Edison Rijna kan nog lachen, maar zegt zich kritiek ook wel persoonlijk aan te trekken. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Gezaghebber Edison Rijna verwacht dat deze week nog een eerste vlucht wordt uitgevoerd om gestrande burgers van Bonaire naar het eiland terug te brengen.

Omdat er zoveel zaken tegelijk moeten worden gecoördineerd, kan een exacte datum evenwel nog niet worden gegeven. “We kijken nu naar 17 april, maar dat kan 1 dag van tevoren alsnog weer worden verschoven”, zegt Rijna daarover.

Van de ongeveer 250 burgers die zich buiten het eiland bevinden, zitten er ongeveer 116 in Nederland. De rest zit verspreid over de hele aardbol.

Kritiek als zou de overheid of hijzelf niet hard genoeg werken aan de terugkeer van vastzittende burgers, trekt Rijna zich persoonlijk aan. “Ik zie en lees veel berichten, onder andere op nieuwssites en op Social Media. Als ik mensen hoor zeggen dat ik wij ons niet in zouden zetten om burgers terug te brengen, dan steekt mij dat” zegt Rijna in gesprek met Bonaire.nu.

Gemengde groep

Rijna ontkent met klem dat de personen die met de eerste vlucht meekomen alleen maar nieuw aangetrokken werknemers zijn van het Openbaar Lichaam of van andere werkgevers op het eiland. “Er zit van alles tussen. Het is zeker zo dat wij trachten een aantal mensen in kritieke functies hiernaartoe te halen. Dat gaat onder andere om een huisarts en mensen voor Mental Health Caribbean. Maar het gaat net zo goed om een aantal in Nederland uitbehandelde patiënten, die dolgraag terug willen naar hun eiland”.

Rijna zegt het ook jammer te vinden dat soms onjuiste informatie wordt verspreid. “Zo las ik dat onze nieuwe eilandsecretaris Tim Muller met zijn gezin op de eerste vlucht zou zitten. Die heeft echter geen moment op de lijst gestaan. Muller zit momenteel niet eens in Nederland”.

Task force

Een taskforce van zo’n 7 personen is constant bezig met het regelen van de details. Volgens Rijna wisselt informatie snel en is er steeds sprake van nieuwe inzichten. “Het mag soms overkomen alsof we wispelturig zijn. Hoewel we wel beschikken over een standaard draaiboek over het omgaan met een epidemie, hebben we het hier over een totaal nieuwe ziekte. Elke dag sprake van nieuwe inzichten over dit specifieke virus, die de zaak van het ene op het andere moment compleet kan veranderen”.

Rijna zegt dat het nog steeds in de bedoeling ligt terugkomers centraal hun quarantaine uit te laten zitten. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid geschieden in een leegstaand hotel. “Welk hotel kunnen we nog niet zeggen, al is het maar uit privacyoverwegingen”.

Strakke coördinatie

Volgens Rijna is het wel zo dat een en ander strak zal worden gecoördineerd. “Mensen zullen 2 keer per dag worden gebeld door medewerkers van de gezondheidsdienst en er zal ook sprake zijn van bewaking om ons ervan te vergewissen dat iedereen zich aan de gestelde regels houdt”. De terugkomende burgers zullen door de overheid van eten en drinken worden voorzien. Daarnaast krijgt elke repatriant een ‘buddy’ toegewezen die zal helpen bij het regelen van praktische zaken.