De in het buitenland gestrande passagiers blijven nog even in het ongewisse over hun exacte vertrekdatum.

Kralendijk- De steeds door het Openbaar Lichaam genoemde datum van 14 april voor het terugbrengen van onder meer inwoners naar het eiland is van de baan.

Volgens een vandaag uitgestuurd persbericht, wordt het niet langer haalbaar geacht om de logistiek rondom de vlucht rond te breien.

“Aanvankelijk werd er ingezet om de eerste repatrianten op 14 april vanuit Nederland te kunnen ontvangen, dit is echter wegens logistieke uitdagingen niet mogelijk. Er is nog geen concrete datum bevestigd voor een vervangende vlucht”, staat in het persbericht te lezen.

Een nieuwe datum kan nog niet worden gegeven. De mogelijkheden voor de eerste vlucht zouden momenteel door de Taskforce, belast met de uitvoering van de repatriëring, uitgezocht en voorgelegd worden aan het Eilandelijke Beleidsteam (EBT).

Twijfels

Ondertussen beginnen ook twijfels te ontstaan over de aanpak van het OLB, als het gaat om de groepen die als eerste ‘teruggebracht’ gaan worden naar het eiland. Daar waar het OLB onder andere in het recente Kort Geding dat door gestrande inwoners tegen haar was aangespannen volhield dat de vlucht van 14 april ‘repatrianten’ terug zou brengen, bereiken Bonaire.nu en andere media berichten dat het maar zou gaan om 1 feitelijke inwoner van Bonaire.

Op de oorspronkelijke lijst van ‘repatrianten’ voor 14 april stond onder meer de naam van nieuwe eilandssecretaris Tim Muller, zijn vrouw en zijn twee kinderen. Deze zijn, voor zover bekend, nog geen ingezetenen van het eiland. Hetzelfde geldt voor een aantal andere nieuw aangetrokken medewerkers ten behoeve van het OLB en van Mental Healthcare Caribbean (MHC).

Door bij het Gerecht nadrukkelijk aan te geven dat het zou gaan om ‘repatrianten’, heeft het OLB zichzelf mogelijkerwijs in een moeilijk parket gebracht, omdat het -naar het zich laat aanzien- vooral ging om mensen die weliswaar een (enigzins) vitale of kritieke functie bekleeden- doch niet perse reeds burgers van het eiland zijn.

Slechte communicatie

Ondertussen worden door Bonaire.nu en andere media ook berichten ontvangen van de daadwerkelijk gestrande inwoners, die aangeven dat de communicatie door het OLB met hen zeer veel te wensen overlaat.

“Niemand van de groep die op dit moment vastzit in Nederland is nog door het OLB benaderd over een reisdatum”, schrijft een direct betrokkene.

“Mijn man zit ook vast in Nederland. De mensen in Nederland hebben nog steeds geen enkele duidelijkheid over een termijn van terugkeer naar huis”, aldus een andere betrokkene.

PIVA

De communicatieafdeling van het RCN, die zich sinds de start van de Coronacrisis bezig houdt met de externe communicatie, zei vanochtend desgevraagd dat het bij de repatriëring wel degelijk gaat om mensen die lokaal staan ingeschreven. “Om op de lijst te komen voor terugkeer is gecontroleerd of mensen voorkomen in de PIVA*-administratie”, aldus de betrokken afdeling.

*Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba