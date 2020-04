4 Gedeeld

Saba heeft zijn eerste bevestigde Coronacase. Dat maakte gezaghebber Jonathan Johnsen zaterdagavond op radio bekend.

De gezondheidsautoriteiten hebben drie verdachte gevallen getest, waarvan een dus positief. Er is nog geen uitsluitsel over de andere tests.

De patiënt die corona heeft wordt beschouwd als lokaal geïnfecteerd, omdat die geen reisgeschiedenis heeft in de laatste weken. Volgens Johnson is dat een indicatie dat het virus al op het eiland is en dat meer besmettingen zouden kunnen volgen.

Saba had al maatregelen genomen om de komst van het virus tegen te kunnen houden, zo was de luchthaven al sinds half maart dicht. Die maatregelen zullen nu aangescherpt worden. Daarnaast wordt een bron- en contactonderzoek opgestart volgens standaard protocol.



Het contactonderzoek strekt zich ook uit naar de patiënten van Saba die op Bonaire voor medische spoedhulp zijn opgenomen in Fundashon Mariadal. Voor zover onderzocht, kan er gesteld worden dat er geen contact is geweest tussen de patiënten en de corona patiënt op Saba. Voor de zekerheid verblijven de patiënten uit Saba in het ziekenhuis in isolatie. Ook de begeleiders moeten in verplichte quarantaine.