Zuid Korea boekte veel succes met het zogenaamde ‘Drive-Thru- testing

Kralendijk- Na het Paasweekend start afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) in samenwerking met Fundashon Mariadal met testen door middel van een ‘COVID drive-thru’.

Tot nu toe werden tests alleen afgenomen bij de patiënt thuis, maar middels deze nieuwe werkwijze wil Bonaire nu met zo min mogelijk blootstelling van inwoners en medisch personeel zoveel mogelijk mensen testen.

Gezaghebber Rijna gaf in zijn persconferentie afgelopen week reeds aan dat er sprake was van een nieuwe benadering: het eiland gaat vanaf nu actief op zoek naar het virus. Ook mensen met lichte klachten die kunnen duiden op de aanwezigheid van het Coronavirus worden nu aangemoedigd zich te laten testen.

Tent

Van dinsdag 14 april tot en met vrijdag 17 april wordt er een grote tent ingericht, waar de tests kunnen worden afgenomen terwijl mensen in hun auto blijven zitten. De entree van de drive-thru is aan de Kaya Soeur Bartola, achter de speeltuin.

Op de parkeerplaats verderop vindt men de tent. Wanneer de tent binnen wordt gereden, neemt een medewerker een monster af. Dit wordt gedaan door een wattenstaafje door de keel en neus van de patiënt te strijken. Een tweede medewerker registreert uw persoons- en andere gegevens. De geteste personen ontvangen hierna een folder, over hoe en wanneer zij de testuitslag zullen ontvangen. Er kunnen maximaal twee personen per auto getest worden.

Afspraak

Mensen die klachten hebben als lichte verhoging of koorts, hoesten, beginnende hoest of onaangename kriebel in de keel, kunnen zich vanaf dinsdagochtend, 14 april tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via telefoonnummer 7158900, met extensienummer 1649. De verpleegkundige stelt dan een aantal vragen en maakt een afspraak wanneer de persoon zich kan melden op de testlocatie.

De testtijden zijn dagelijks van 16:00 tot 18:00 uur, alleen op afspraak. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen. Mocht tijdens het telefoongesprek blijken dat de verdenking op de aanwezigheid COVID-19 heel sterk is dan ontvangt de patiënt aparte instructies.