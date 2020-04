411 Gedeeld

Vrijwilligers delen voedzame maaltijden uit, foto: Inge Poorthuis

Vrijdagavond stond Dewi Huizer voor de derde keer, samen met een team van vrijwilligers, gratis warme maaltijden uit te delen. Na een oproep op Facebook winnen de maaltijden, deze keer bestaande uit kippenstoof met gele rijst en een fruitsalade, aan populariteit onder de lokale bevolking.

De eerste keer kookte de groep vrijwillige koks nog voor 23 mensen pasta met een salade, maar vandaag staan er al 100 mensen op hun lijst. “Dat hadden er eigenlijk nog meer kunnen zijn”, zegt Dewi. Ze geeft aan dat ze helaas ook ‘nee’ heeft moeten verkopen, omdat op Goede Vrijdag de winkels gesloten waren. Ze kon dus niet meer extra ingrediënten kopen bij de supermarkt voor de mensen die zich op de valreep aanmeldden.

Een restaurant op Bonaire stelt haar keuken beschikbaar voor het bereiden van de maaltijden. Voor de rest is de groep afhankelijk van donaties. “Geld is natuurlijk van harte welkom, maar ook ‘take away boxen'”, zegt Dewi. Voor mensen die geen vervoer hebben, worden de maaltijden door vrijwilligers aan huis gebracht.

Vrijwilligers van Sentro Hubentut i Famia delen knutselpakketten uit, foto: Inge Poorthuis

Deze keer hebben zich ook vrijwilligers van Sentro Hubentut i Famia (Jeugd en Gezin) bij de groep koks gevoegd. Zij delen knutselpakketten uit aan gezinnen met kinderen. Die worden, net als de maaltijden, dankbaar in ontvangst genomen.

Aanmelden voor gratis maaltijden kan via Facebook op de pagina’s ‘Bonaire Corona Help’ en ‘Durf te vragen Bonaire’. Neem je eigen bakje mee.

Dewi Huizer (links) en de groep vrijwilligers, foto: Inge Poorthuis