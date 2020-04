18 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Paasravioli

Ravioli is van oorsprong een Italiaans gerecht. Het bestaat uit vierkante deegplakjes die gevuld zijn met gehakt, tomaten en kruiden. Deze deegkussentjes worden meestal overgoten met een bijpassende saus.

Corjan heeft wederom zijn creativiteit toegepast op een traditioneel gerecht. Hij koos voor een vulling met onder andere gerookte zalm, lente-ui en Parmezaanse kaas. De chilivlokken zorgen voor wat pit in het gerecht. De zelfgemaakte deegvellen snijdt hij, om in de paasstemming te komen, in de vorm van eieren.

Het is even wat werk, maar dan heb je ook wat! Deze ravioli met bieslook-sabayonsaus is om je vingers bij af te likken. Een uitstekend gerecht dus voor de komende paasdagen, om jouw familie mee te verrassen.

Ingrediënten

Voor de pasta:

200 gram gele polenta

200 gram bloem

4 eieren

2 eidooiers

mespuntje kurkuma

scheutje olie

zout

plasticfolie

deegroller of pastamachine

Voor de vulling:

150 gram ricotta

100 gram gerookte zalm (in stukjes gesneden)

4 eieren (gekookt en in stukjes gesneden)

20 gram Parmezaanse kaas

2 lente-uitjes (fijn gesneden)

mespuntje chilivlokken

peper en zout

Voor de saus:

25 milliliter (appel-)azijn

25 milliliter water

2 eidooiers

75 gram (weide-)boter (gesmolten)

1/2 eetlepel honing

1 eetlepel gesneden bieslook

garde

Recept

Kneed een soepel deeg van alle ingrediënten van de pasta. Laat dit deeg vervolgens, ingepakt in plasticfolie, rusten in de koelkast.

Roer vervolgens alle ingrediënten voor de vulling door elkaar. Zet ook dit in de koelkast.

Rol het deeg uit in lange, dunne lappen

Haal het deeg uit de koelkast en verdeel het in stukken van ongeveer 100 gram. Kneed deze kleinere stukken nogmaals. Vervolgens rol je het deeg uit in lange lappen met de deegroller (of pastamachine). Zorg ervoor dat de lappen ongeveer 1,5 mm dik worden. Gebruik voldoende bloem tussendoor en laat de lappen vervolgens weer rusten.

Breng een pan met water en wat zout aan de kook.

Leg de vulling op een uitgesneden vel ravioli

Snijd vervolgens de ravioli uit in rondjes of vierkanten. Of speciaal voor Pasen in de vorm van een ei. Leg op de uitgesneden vorm wat ricotta-eivulling en bedek het met een ander -iets vochtig gemaakt- vel ravioli. Druk vervolgens de twee ravioli vellen goed op elkaar.

Kook de raviolipakketjes in ongeveer 10 minuten gaar. Schep ze vervolgens uit het water. Breng ze op smaak met boter, peper en eventueel zout.

In tussentijd begin je met het maken van de saus. Doe het water, de azijn en eidooiers in een steelpan. Klop de eidooiers met de garde luchtig, terwijl je deze langzaam verwarmt op het vuur, tot de saus gaat binden. Blijf roeren en roer ook de gesmolten boter erdoor. Breng de saus op smaak met de honing, gesneden bieslook, peper en eventueel zout.

Het eindresultaat

Eet smakelijk en fijne paasdagen