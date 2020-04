86 Gedeeld

Germainy Ramackers (rechts) en Deyaníra Verolme tijdens hun presentatie, foto: Gisette Emer

Er zijn geen leerlingen te bekennen op het schoolplein. Dit was enkele weken terug anders op het complex voor mavo, havo en vwo van de Scholengemeenschap Bonaire: Liseo Boneriano. Ondanks dit feit werken onder meer de havo en vwo examenkandidaten hard achter de schermen om schooljaar 2019-2020 af te ronden. Met of zonder centrale eindexamens. In het huidige schooljaar zitten in totaal 32 havo-leerlingen en 20 vwo-leerlingen in het examenjaar.

Eindexamenleerlingen uit havo-5 en vwo-6 moeten ter afsluiting van hun examendossier een profielwerkstuk (pws) te maken. Dit pws is een schriftelijk verslag van een zelfbedacht en uitgevoerd onderzoek. Voor vwo leerlingen geldt dat zij minimaal 400 studiebelastingsuren hieraan moeten besteden. Havo leerlingen mogen 80 studiebelastingsuren minder aan hun profielwerkstuk besteden. Zij komen uit op minimaal 320 studiebelastingsuren.

Pre-examenkandidaten mogen ook al hun pws maken

Thaira Phelipa zit in het vijfde leerjaar van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) op Bonaire. Ze heeft economie & maatschappij als vakkenpakket. Ze besloot om als pre-examenkandidaat mee te doen met het profielwerkstuk (pws).

Thaira is dit schooljaar de enige vwo’er die haar pws vervoegd deed. Bij de havo hebben twee havo-4 leerlingen dit gedaan. Een bijzondere keuze, die is toegestaan door de Onderwijsinspectie.

Thaira’s onderzoek gaat over de armoede op Bonaire. “Ik had wat uren over die ik op deze manier wilde invullen.” Dit deed ze samen met vwo-6 leerling Ruby van den Berge. Ruim vier maanden, gemiddeld 5 uur per week, hebben Thaira en Ruby aan deze ‘meesterproef’ gewerkt. Van onder meer hoofdvragen bepalen, enquêtes maken, literatuur raadplegen tot een vraaggesprek houden met een arme familie en de welzijnsgedeputeerde Nina den Heyer.

Andere havo en vwo eindexamenleerlingen onderzochten ook interessante onderwerpen voor hun profielwerkstuk. Hieronder lees je meer over hun onderzoeken.

Gebruikte hoeveelheid fluoride in tandpasta niet schadelijk

“Wij hebben als onderwerp de beste manier om je tanden te reinigen, zowel chemisch als mechanisch gekozen”, zeggen vwo-6 leerlingen Germainy Ramackers en Deyaníra Verolme. “De reden hiervoor is dat we opmerkten dat veel leerlingen reinigingsproducten gebruiken, zonder er bij na te denken wat voor effect dit uiteindelijk heeft op het gebit.”

Er bleek dat er ook zorgen waren onder de doelgroep van 12 tot 19 jaar, die ze onderzocht hebben. Enkelen vreesden dat fluoride in tandpasta schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Ook gezien er onder wetenschappers zelf meningsverschillen hierover bestaan, hebben de leerlingen dit verder onderzocht. “Bij jonge kinderen wordt, vanwege mogelijk nadelige effecten van fluoride op de ontwikkeling van het gebit, wel aangeraden om met speciale kleutertandpasta’s te poetsen.

Het is dus echter een misvatting dat doorslikken van fluoride tandpasta gevaarlijk is. Wanneer ongeveer 40% van de tandpasta wordt doorgeslikt, blijkt dit volstrekt veilig. Het is slechts 1/8 van de maximale dosis fluoride die een persoon mag innemen.

Een duurzaam huis op Bonaire

Bonnie Roefs, één van de 20 vwo-examenkandidaten die dit jaar afstuderen, heeft samen met klasgenoot Giani el Hage ‘Een duurzaam huis bouwen op Bonaire’ onderzocht. Dit hebben ze vanuit de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie gedaan. Volgens onder meer hun eigen practica is dit prima te realiseren.

Energie bijvoorbeeld wekken ze op met windmolens. Om het rendement hiervan te verhogen voegen ze een windtunnel toe. Terwijl de stroomvoorziening voornamelijk uit het off-grind solarsysteem bestaat. Dit betekent dat stroom kan worden opgeslagen in accu’s voor later gebruik. En in tijden met minder zonlicht, springt een generator op benzine of diesel

automatisch bij om de accu’s te laden of om de elektriciteit direct te gebruiken.

Dus het huis zou niet volledig afhankelijk van nutsvoorzieningen zijn. Door bewuste keuze van bouwmateriaal, ligging, kleuren, beplanting, waterverbruik en andere methodes, kunnen we spreken over een energiebesparend en zelfvoorzienend huis.