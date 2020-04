Kralendijk – Het personeel van Fundashon Mariadal stuurt via een video een boodschap aan al haar collega’s in de zorg op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en natuurlijk in Nederland.

‘Jullie doen het geweldig, wij zijn met jullie, hou je sterk’ is de boodschap. Op Bonaire zijn nog geen patiënten met het Coronavirus ontdekt maar het ziekenhuis staat klaar voor het geval dit verandert.

Inmiddels zijn ook drie patiënten van Saba overgebracht naar Bonaire. Deze hebben geen coronaverschijnselen en konden niet terecht in het ziekenhuis van Sint Maarten.