Gezaghebber Rijna verdedigde gisteren nog de quarantaine in eigen huis. Inmiddels zou er sprake zijn van ‘nieuwe inzichten’.

Kralendijk – Het Eilandelijk beleidsteam (EBT), heeft in amper 24 uur een draai van 180 graden gemaakt als het gaat om de plaats waar uit het buitenland terugkerende inwoners hun quarantaine mogen uitzitten.

Daar waar Gezaghebber Edison Rijna tijdens een gisteren gehouden persconferentie nog met verve verdedigde dat terugkerende inwoners in het eigen huis de quarantaine door mochten brengen, werd aan het eind van de middag een persbericht verstuurd door RCN, waarin aan werd gegeven dat terugkeerders toch centraal worden ondergebracht.

Onrust

“De onrust die er heerst over deze repatriëring is gehoord, maar het verzoek is om het werk over te laten aan de expertise van de juiste mensen. Toezicht en handhaving staat onder begeleiding van de veiligheidsketen. De medici en Publieke Gezondheid zijn al lange tijd bezig met de nodige voorbereidingen. Op bestuurlijk niveau wordt advies van verschillende deskundigen gewogen en meegenomen in de besluitvorming”, staat te lezen in een donderdagmiddag verspreid persbericht.

Gezaghebber Rijna zegt zich voor te kunnen stellen dat mensen veel vragen hebben. “Ik heb begrip voor de vele vragen, maar ik wil ook een oproep doen aan u om de rust te bewaren en eendracht te tonen. Het betreft immers een groep ingezetenen, medebewoners van het eiland, uit alle lagen van de bevolking. Zij hebben het recht om terug te keren. U kunt erop vertrouwen dat ieder besluit hieromtrent weloverwogen wordt genomen en dat er continue inspanningen worden geleverd om de repatriëring efficiënt en verantwoord op te starten”.

Spoor bijster

Opvallend aan het meest recente plan voor centrale quarantaine is dat zij veel overeenkomsten vertoont met een door oppositiepartij PDB reeds weken geleden ingediend voorstel. Het PDB-plan werd op dat moment door regeringscoalitie van UPB en MPB echter resoluut van de hand werd gewezen.

“Ik ben het spoor inmiddels bijster”, zegt Clark Abraham vanmiddag in gesprek met ABC Online Media. “Kunnen jullie het nog volgen? Ik in elk geval niet meer. Toen wij ons voorstel presenteerden werd er niks goed aan gevonden en tot gisteren werd volgehouden dat mensen thuis in quarantaine mochten. Nu moet het opeens toch weer centraal”, aldus Abraham.