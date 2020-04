64 Gedeeld

Oranjestad – Op Bonaire werd donderdag met verbazing en ook enige ongerustheid kennis genomen van berichtgeving op Aruba die zou wijzen op het feit dat een met het Coronavirus besmette passagier vanuit Bonaire op Aruba zou zijn aangekomen.

De informatie werd gedeeld op de dagelijkse persconferentie die door de Overheid van Aruba wordt gegeven. Daarin werd een overzicht gegeven van de landen en eilanden van waaruit met Covid-19 besmette personen op het eiland waren aangekomen.

Tot verrassing van toehoorders uit Bonaire, werd daarbij ook Bonaire genoemd. Dit terwijl op Bonaire zelf tot op heden nog geen sprake is van de constatering van een besmet geval.

Gezaghebber Edison Rijna zei desgevraagd het bericht ook via de media te hebben vernomen. “Ik kan het bevestigen, noch ontkennen”, zei Rijna in gesprek met Bonaire.nu. De gezaghebber gaf ook aan de informatie nog na te trekken. “Ik kan er morgen meer over zeggen en wij zullen onze bevindingen delen met de pers” beloofde Rijna.