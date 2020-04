Als gevolg van de corona crisis zijn veel bedrijven op Bonaire gesloten of slechts beperkt open. Veel medewerkers zitten werkloos thuis. Dit is dus het moment bij uitstek om jouw administratie op orde te brengen. Iets waar je misschien in het dagelijks leven bijna niet aan toe komt. Of waar je tegen op ziet. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren. Maar ook bedrijven dienen hun administratie op orde te hebben. Nu is het moment om met de administratie bezig te gaan.

Nu je meer tijd hebt voor zaken als administratie, kun je ervoor kiezen om dit zelf op te pakken. Maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Neem dan contact op met iemand die er verstand van heeft. Een accountant of belastingadviseur heeft veel ervaring met dergelijke aangelegenheden. Hij of zij kan jou of jouw bedrijf goed adviseren. Dit bespaart je doorgaans veel tijd en geld. En hier geldt: ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Met andere woorden, houd je niet bezig met dingen waar je geen of weinig verstand van hebt.

Aangifte inkomstenbelasting 2019 particulieren

Na het ontvangen van de uitnodiging van de Belastingdienst voor het doen van aangifte inkomstenbelasting, heb je 2 maanden de tijd om deze in te dienen. Dat kan digitaal via de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland.

Ben je te laat met het indienen van de aangifte, en je hebt geen uitstel aangevraagd bij de Belastingdienst, dan kan er een verzuimboete worden opgelegd. Daarnaast zal er een zogeheten ambsthalve aanslag worden opgelegd. Hierbij gaat de Belastingdienst jouw inkomsten schatten. Dit kan zeer ongunstig voor jou uitkomen. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Kom je er zelf niet uit, dan kun je onder voorwaarden, hulp krijgen van de Belastingdienst bij het invullen van jouw belastingaangifte.

Mocht je niet aan de voorwaarden voor hulp bij aangifte voldoen, dan zijn er op Bonaire meerdere bedrijven die je daarmee wel van dienst kunnen zijn. Asecom houdt zich dagelijks bezig met belastingadvies aan zowel particulieren en bedrijven. Ook Administratiekantoor Brandaris staat klaar voor het geven van hulp en advies aan particulieren en bedrijven.

Geen uitnodiging ontvangen van de Belastingdienst?

Heb jij geen uitnodiging van de Belastingdienst ontvangen, maar verwacht jij dat je wel inkomstenbelasting verschuldigd bent? Dan dien je zelf een aangiftebiljet aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit biljet is ook te downloaden via de website van de Belastingdienst CN. Het ingevulde biljet moet voor 15 juli aanstaande (over belastingjaar 2019) bij de Belastingdienst ingeleverd zijn.

Het kan ook zijn dat jij geen uitnodiging hebt ontvangen, maar toch recht hebt op een teruggave. Er zijn namelijk vele aftrekposten waar jij mogelijk recht op hebt. Wist je bijvoorbeeld dat opleidingskosten voor jezelf, jouw partner of kinderen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn? En heb je een eigen huis? Dan zijn o.a. onderhoudskosten aan je eigen woning en de premies die je betaald hebt voor brand- en natuurrampenverzekeringen onder voorwaarden aftrekbaar. Dit kan een forse teruggave opleveren. Dien dus altijd een aangifte in. De kosten voor de hulp van een administratiekantoor zijn in veel gevallen al snel terugverdiend.

Belastingaangifte voor bedrijven

Bedrijven zijn verplicht om hun zaken goed op orde te hebben. Zij kunnen met vele verschillende soorten heffingen en belastingen te maken hebben. Denk daarbij aan loonheffing of algemene bestedingsbelasting (ABB). Maar ook kunnen zij tegen andere vraagstukken aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan financieringsvragen en vragen over salarisadministratie. Of hoe houd ik mijn debiteuren- en crediteurenadministratie goed bij?

Om dit in goede banen te leiden is het veelal verstandig om als ondernemer een accountant of administratiekantoor om hulp te vragen. CATC is zo’n bedrijf, zij hebben als klanten kleine tot middelgrote bedrijven in diverse branches. Zij werken met het programma QuickBooks en spreken met je een vaste vergoeding af voor hun diensten. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Compact S staat klaar voor eenmanszaken, maar ook voor NV’s en BV’s. Daarnaast kunnen zij je ondersteunen met het opstarten van een bedrijf of met het indienen van een financieringsaanvraag. Cactus Accounting Services maakt ook gebruik van QuickBooks, waarin je als ondernemer zelf je boekhouding online kunt beheren. Om met dit programma te kunnen werken wordt er een ‘in house’ training voor je georganiseerd. Zo wordt de administratie bijhouden wel heel eenvoudig.

Begin vandaag nog en breng je administratie op orde

Heb je vragen over jouw aangifte inkomstenbelasting of wil je jouw bedrijfsadministratie op orde brengen? Schroom dan niet om contact op te nemen met één van bovenstaande bedrijven. Zij zien de vragen die jij hebt met regelmaat voorbij komen en kunnen je helpen met passende antwoorden. Ze kunnen je assisteren met belastingzaken of het vereenvoudigen van jouw bedrijfsadministratie. Gebruik deze tijd om je zaken goed op orde te brengen. Zodra het toerisme en daarmee de werkgelegenheid weer op gang komt, kun jij met een schone lei beginnen.