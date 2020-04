6 Gedeeld

Kralendijk – Per maandag 16 maart heeft Hòfi Kultural zijn deuren tijdelijk moeten sluiten in verband met de dreiging van het coronavirus. Er komen veel kwetsbare ouderen bij Hòfi Kultural en tijdens de activiteiten is het moeilijk om de goede afstand tot elkaar te bewaren. Desondanks zitten we niet stil en gebeurt er van alles. We gebruiken deze periode niet alleen om meer groen in de tuin van Hòfi Kultural aan te planten en onderhoud te plegen aan de locatie. We doen nog veel meer.

Online community

We houden in coronatijd contact met de ouderen via onze groepsapp en we bellen met de ouderen over hoe het met ze gaat. Hoopvolle filmpjes over muziek of kunst worden met elkaar gedeeld. Sommige ouderen maken zelf opnamen en plaatsen die in de appgroep. Onze muziekdocenten nemen zelf instructiefilmpjes op, met liedjes die de ouderen thuis kunnen oefenen. Ouderen die zelf geen instrument hebben kunnen die lenen. Het instrument brengen we dan thuis langs.

Street Colors Bonaire

Hòfi Kultural is in maart gestart met het project: Street Colors Bonaire. Vanwege het Coronavirus komt de Italiaanse street art kunstenaar Dodici uit Rotterdam nu in oktober, zes weken naar Bonaire. Hij gaat dan met talentvolle jongeren muurschilderingen te maken. De 20 deelnemers die zich hebben opgegeven hebben nu al via social media contact met elkaar en met Dodici en wisselen tips en tricks uit. 5 Betrokken lokale kunstenaars coachen ondertussen de talenten en voeren inspiratiegesprekken.

Lesmateriaal en hunting murals

Voor het MBO zijn we lesmateriaal aan het maken over street art. Dit gaat via een website ontsloten worden voor de leerlingen. Daarnaast gaan we alle muurschilderingen die inmiddels op Bonaire gemaakt zijn in kaart brengen en fotograferen, dit heet hunting murals.