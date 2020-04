22 Gedeeld

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft dinsdagavond tijdens een persconferentie aangegeven dat Bonaire een nieuwe fase ingaat als het gaat om screening op het Corona-virus.

Het aantal mensen dat wordt getest in de strijd tegen het Covid-19 virus zal aanzienlijk worden opgeschaald.

“Er zijn tot nog toe 26 tests afgenomen, waarbij niemand positief is getest. Dat zijn 6 testen meer dan een week geleden”, aldus Rijna. De gezaghebber gaf aan dat het eiland, op advies van het RIVM zal overschakelen op een hogere vernelling als het gaat om het uitvoeren van testen.

Nieuwe fase

“Op advies van het RIVM is sinds vorige week begonnen met het testen van meer mensen. We gaan nu actief onderzoeken of het virus echt niet op het eiland is”, aldus Rijna.

Rijna gaf aan dat het hier gaat om mensen die lichtere symptomen hebben gehad, om mensen die in de gezondheidszorg werken en om mensen die met toeristen in contact zijn geweest die mogelijk met het virus besmet zijn geweest.

De gezaghebber moedigde inwoners en werknemers, die vermoeden dat zij in aanraking zijn geweest met het virus of die (lichte) klachten hebben ervaren, via de huisarts telefonisch contact op te nemen.

De huisarts zal evalueren of het aanbevelenswaardig is dat betrokken personen zich laten testen.