Kralendijk – De Stichting Voeding op School heeft een flyer gemaakt voor ouders, opvang en creche om kleine kinderen uit te leggen wat het Coronavirus doet en hoe je kunt voorkomen dat je het virus krijgt.

Het idee is dat ouders, leerkrachten en verzorgers aan de hand van de flyer kunnen praten met kinderen over de huidige situatie en waarom je afstand moet houden van elkaar.

Uw hulp is nodig om deze flyer te verspreiden onder de kinderen van Bonaire. Dit kunt u doen door de A4 te downloaden, printen en verspreiden of door te sturen via whatsapp of email.

https://www.voedingopschool.org/wp-content/uploads/2020/04/meneer_corona.pdf