Bonaire’s ‘relative’ welvaart bestaat bij de gratie van toerisme

Zowel officieel als officieus, wordt het nieuws bijna uitsluitend gedomineerd door updates en informatie over de status van het COVID19 virus op Bonaire en in de wereld.

Dit is begrijpelijk, te meer omdat we niet praten over een griepje of een verkoudheid maar over een serieus te nemen, gevaarlijk virus waar vooralsnog geen vaccin of afdoende behandeling tegen bestaat. Maatregelen variëren van land naar land en regio naar regio en zijn daarmee soms verwarrend voor de burger.

Echter; ieder burger zal niet kunnen of zelfs maar willen ontkennen dat COVID19 maatregelen nodig zijn en gezonde logica als, geen samenkomsten, afstand houden, regelmatig handen wassen, hoesten en niesen in de knik van je elleboog of tissues die je weggooit, zijn dan ook logische maatregelen waarmee we met z’n allen kunnen voorkomen dat het wellicht als nog uit de hand zou lopen op Dushi Bonaire.

Dat we hier op Bonaire nog verschoont zijn van zelfs maar een enkel (bekend) geval van COVID19 infectie, is naast een bevolking die zich hierin verantwoord op lijkt te stellen, zeker ook te danken aan bovenstaande maatregelen en aan het voortvarende beleid van ’s eiland’s bestuur en uitvoerende diensten zoals zorg, politie, brandweer, etc, en hun controle hierop.

Het menselijke leed wat COVID19 in zoveel landen op de wereld brengt, lijkt hiermee vooralsnog aan Bonaire voorbij te gaan en dat stemt hoopvol. De sociaal-maatschappelijke en economische impact raakt ons echter even hard, zo niet harder dan menig andere samenleving.

Bonaire’s ‘relative’ welvaart bestaat bij de gratie van toerisme en het is grotendeels deze industrie die voor werkgelegenheid en eiland inkomsten zorgt, enerzijds door directe bestedingen van bezoekers en anderzijds door de heffingen, leges en belastingen die door de overheid kunnen worden geheven. Het overgrote deel van deze geldstromen is nu echter met een enorme dreun nu tot stilstand gekomen. Het is dan ook van groot belang dat Bonaire als ‘bijzondere’ gemeente van NL zich verzekerd ziet van vergelijkbare, zo niet dezelfde steunmaatregelen als die er momenteel in NL zijn en/of worden ingevoerd. Dit zal de nog te volgen economische malaise wellicht verminderen en de directe financiële pijn bij burgers en bedrijven verlichten en dat is goed.

En toen was de COVID crisis voorbij…

En…, is een groot deel van de bevolkingen elders in de wereld, maar vooral in het rijkere westen, resistent of bezig dat te worden. Langzaam komen samenlevingen weer op gang, de quarantaine deksel gaat eraf en zelfs de eerste, voorzichtige reisjes worden weer geboekt. Op Bonaire verheugen we ons erop dat de bezoekers weer gaan komen en de zo broodnodige toeristen dollars weer gaan vloeien toch…?

Of misschien toch niet…?De Caribbean en Zuid Amerika beleefden van 1492 tot ca. 1548 de ene niets ontziende epidemie na de andere en gewone Griep, maar ook Pest, Pokken en wat dies meer zij, decimeerden hele inheemse bevolkingen op de eilanden en het vaste land. Een keur aan virussen waartegen de Europeanen al resistent waren kon ongebreideld zijn gang gaan en greep als wildvuur om zich heen.

Rewind naar 2e helft 2020; de toeristen uit de VS en Europa, de meesten waarvan nu resistente dragers van COVID19, maken weer hun opwachting op Bonaire. Dushi Bonaire, waar nog geen enkele inwoner resistent is tegen het virus…

De gevolgen laten zich raden. Zonder een goed doordacht plan om dit scenario te voorkomen en met een relatief ongezonde bevolking en zo goed als geen IC capaciteit om iets dergelijks af te vangen stemt dit niet optimistisch. Het verdient dan ook ten zeerste de aanbeveling voor OLB, bestuurders en overige gezagdragers om, in afstemming met NL, nu al een vervolgscenario uit te werken wat direct in werking treedt op het moment dat de grenzen weer open gaan en de eerste zeer welkome toeristen zich weer melden.

Diegenen die het zich kunnen permitteren zullen er wellicht voor kiezen om naar NL of een ander land te vertrekken om daar, gecontroleerd en met voldoende goede zorg, COVID19 reistent te kunnen worden voordat ze weer terugkeren naar Bonaire. Diegenen voor wie dat geen optie is zouden toch tenminste zeker moeten weten dat Bonaire in staat is om met voldoende capaciteit en kwaliteit de COVID19 gevallen die zich dan voordoen op een goede en zorgzame mannier het hoofd te bieden. Voldoende IC capaciteit en vakbekwaam zorgpersoneel zijn hiervoor essentieel en laten zich aan de hand van de nu al beschikbare statistische cijfers goed inschatten zowel qua specificaties als aantallen.

Het enige alternatief naast (on)gecontroleerd uitwoedden van het virus, is om Bonaire de komende 12-18 maanden afgegrendeld te houden totdat een afdoende vaccin beschikbaar komt en de hele bevolking is ingeënt. Beiden lijken mij geen optie. Het zou eilandbestuur en gezagdragers dan ook sieren om met enige visie en de huidige situatie voorbij, de bevolking nu al te informeren over de aanpak die zij, het COVID19 voorbij, denkt te gaan volgen.

Met vriendelijke groet,

FJ Unger