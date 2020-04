45 Gedeeld

Kralendijk – Op zondag is een ernstig zieke patiënt van Saba overgevlogen naar Bonaire. Hiermee ontlast Fundashon Mariadal op Bonaire het St. Maarten Medical Center, dat momenteel zwaar belast is vanwege het toenemende aantal COVID-19 patiënten op dat eiland. Benadrukt wordt dat de overgevlogen patiënt geen COVID-19 patiënt is.

De patiënt van Saba zou onder normale omstandigheden zijn opgenomen door het Medical Center op St. Maarten. Vanwege de Corona-crisis heeft dit ziekenhuis Fundashon Mariadal verzocht de patiënt over te nemen. Zondagochtend is deze eerst per helikopter overgevlogen naar St. Eustatius. Daar is de patiënt overgeplaatst naar het ambulancevliegtuig dat de patiënt naar Bonaire heeft vervoerd, waar het toestel in de vroege middag is aangekomen.

De patiënt is vervoerd door een van de twee op Bonaire gestationeerde ambulance vliegtuigen als onderdeel van de Luchtbrug Caribisch Nederland. De vliegtuigen bieden volledige intensive care zorg aan patiënten. Vorige week heeft de luchtbrug reeds meerdere patiënten in Caribisch Nederland verplaatst.

De patiënt heeft de vlucht de vlucht goed doorstaan en is nu opgenomen op de special care van Fundashon Mariadal, waar deze de zorg krijgt die nodig is. De begeleider van de patiënt is opgevangen door een medewerker van de Fundashon Mariadal International Patient Office.