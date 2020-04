10 Gedeeld

Kralendijk – De gevolgen van de maatregelen in verband met het coronavirus zijn voor veel bedrijven ingrijpend. Om te voorkomen dat werkgevers noodgedwongen werknemers moeten ontslaan is er een tijdelijke noodregeling voor werkgevers op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten.

Zelfstandig ondernemers of mensen die werknemer waren, maar vanwege het coronavirus geen werkgever meer hebben, kunnen ook aanspraak maken op deze noodregeling. Deze regeling geldt voor een periode van drie maanden en is een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. Klik hieronder op de situatie die op jouw van toepassing is.

Voor de werkgever zijn er waarschijnlijk veel vragen. Op de meeste vragen is een antwoord gegevens op de website van de Rijksdienst CN, klik HIER om deze vragen en antwoorden te lezen. Je vind er tevens de aanvraagformulieren.

Heb je geen werk meer in verband met het Coronavirus dan kun je ook gebruik maken van de noodregeling. Lees HIER al je vragen met een antwoord.

Je kunt als zelfstandig ondernemer ook een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning als u vanwege het coronavirus minder inkomen heeft en voldoet aan de volgende voorwaarden:

Jij besteed normaal gesproken ten minste 24 uur per week aan uw onderneming.

Jij hebt alleen of samen met anderen de volledige zeggenschap in de onderneming en draagt het financiële risico ervan.

Zowel jouw onderneming als jij zelf zijn in Caribisch Nederland gevestigd.

Jouw onderneming is vóór 13 maart 2020 ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Caribisch Nederland.

Jouw totaalinkomen is teruggevallen tot minder dan $761 per maand voor Bonaire, $919 per maand voor Sint Eustatius of $907 per maand voor Saba.

Klik HIER voor de meest gestelde vragen en antwoorden voor zelfstandig ondernemers.

Indien je als ondernemer ondersteuning nodig hebt bij je aanvraag kun je je via het e-mail adres steunloket@kvkbonaire.com richten tot de Kamer van Koophandel (op Bonaire).