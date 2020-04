12 Gedeeld

Nu de meeste toeristen van Bonaire zijn vertrokken, hebben veel mensen even geen werk. En door de maatregelen die moeten voorkomen dat het coronavirus zich snel kan verspreiden, zitten veel mensen nu thuis. Om je tijd nuttig in te vullen, denk eens aan het starten met een nieuwe cursus of opleiding. Misschien heb je altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Of heb je de ambitie om te solliciteren naar een managementfunctie? Maar heb je op dit moment nog niet de juiste certificaten of diploma’s hiervoor. Maak dan gebruik van deze tijd en start met een nieuwe cursus of opleiding!

Veel scholen en opleidingsinstituten hebben op het moment, als gevolg van de maatregelen, hun deuren gesloten. Klassikaal lesgeven is op dit moment niet mogelijk. Daarom bieden veel van deze instituten de mogelijkheid om online les te volgen. Zo kun je waar ook ter wereld studeren en werken aan jouw toekomst.

Begin aan een MBO of HBO opleiding via OIB

Het Opleidings Instituut Bonaire (OIB) heeft al te kennen gegeven dat haar opleidingen gewoon online doorgaan. Zij maken daarvoor gebruik van het online softwareprogramma Zoom waarbij je ‘face to face’ contact hebt met de docent. Je kunt dus direct jouw vragen stellen. Opleidingen zoals Middel Management, Human Resource Management en Toegepaste Psychologie gaan dus gewoon van start deze maand.

Ga Papiaments leren bij Motivisati

Ook Motivisati heeft preventieve maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De studenten die al begonnen waren aan hun cursus, hebben hun lessen online kunnen vervolgen. Zelfs de eindtoets is digitaal vanuit huis afgenomen. Motivisati biedt ook cursussen voor bedrijven aan. Dit is dus het moment om Papiaments te leren!

Nog meer opleidingen en cursussen

Wil je een ruime keuze qua opleidingen, dan kun je ook kiezen voor een thuisstudie. Denk daarbij aan zowel MBO, HBO en zelfs Masteropleidingen in diverse vakgebieden, maar ook hobby- of taalcursussen. Een thuisstudie heeft als voordeel dat je op ieder moment kunt starten. Ook bepaal je je eigen studietempo. Je kunt dus nu je veel tijd hebt, snel door de lesstof heen.

Via de online leeromgeving heb je contact met je docent en medestudenten. Voor de erkende MBO en HBO opleidingen dien je wel je examen in Nederland af te leggen, maar studeren kan vanaf iedere plek ter wereld.

Begin vandaag nog aan een nieuwe cursus of opleiding

Meld je vandaag nog aan voor een nieuwe cursus of opleiding. Na het behalen van jouw diploma of certificaat versterk je jouw positie op de arbeidsmarkt. Of kun je eindelijk die lang gekoesterde carrièreswitch maken.

Woon je al een tijdje op Bonaire, maar spreek je nog geen of slechts een paar woordjes Papiaments? Dan is nu de kans op de taal van het eiland te leren. Zo communiceer je makkelijker met de lokale bevolking en je collega’s. Ben je van plan om in de toekomst te gaan emigreren? Je kunt nu alvast de taal leren die in het betreffende land wordt gesproken. Of begin aan een nieuwe hobby, waarin je je creativiteit in kwijt kunt.

Wacht dus niet te lang en grijp deze kans aan om jezelf verder te ontwikkelen. Zodra de toeristenstroom, en daarmee de werkgelegenheid, weer op gang komt, ben jij er helemaal klaar voor!