De meeste toeristen die op Bonaire waren zijn inmiddels vertrokken. Accommodaties staan (bijna) leeg, veel horecabedrijven zijn gesloten, personeelsleden zitten werkeloos thuis. Dit is het moment voor iedereen om achterstallig onderhoud weg te werken, te verbouwen in huis en/of in accommodaties. En ook de tijd om je klussen en bouwplannen te realiseren.

Gebruik de tijd, die je door de impact van het Corona virus hebt, om nuttige dingen te doen. Zodat jij, en ook de rest van het eiland, straks klaar zijn voor de komst van toeristen. Dat kan heel klein, door de muren van jouw huis een verfbeurt te geven of door jouw tuin eens grondig aan te pakken. Maar waarom zou je grote klussen, die je misschien toch al had gepland, niet nu uitvoeren? Zodra het toerisme weer op gang komt ben jij er dan helemaal klaar voor.

Natuurlijk kun je er voor kiezen om klussen zelf aanpakken. Je hebt immers voldoende tijd op dit moment. Maar ben je niet zo handig? Geen nood, op Bonaire zijn genoeg bedrijven die je kunnen helpen met het verwezenlijken van jouw plannen.

Klussen begint met goede materialen en vakmensen

Klussen start natuurlijk met goed materiaal. Hiervoor kun je terecht bij Playa Trading. Zij bieden een uitgebreid assortiment aan bouwmaterialen. Voor goede verf is Krioyo Paint het juiste adres. Vergeet niet om ook jouw tuin onder handen te nemen. De Jong B.V. is specialist in het bestraten met klinkers. Voor betontegels, gemaakt op Bonaire, kies je voor Artes Piedras. Ben je op zoek naar nieuwe vloer- of wandtegels? Neem dan eens een kijkje in de showroom van Gartisch Tegelwerk. Wil je ook het sanitair vervangen? Kies dan voor Divino Bagno, de sanitair specialist van Bonaire.

Ben je van plan om de kozijnen en deuren van jouw pand te laten vervangen? Kies dan voor de duurzame aluminium producten van Alumar. Vind je de charme en uitstraling van hout belangrijk, dan zijn de hardhouten ramen en deuren van Vermaas een prima alternatief.

Problemen met de elektra? Of wil jij jouw huis of bedrijf voorzien van een beveiligingssysteem neem dat eens contact op met Digitec. Wil je jouw huis of bedrijf voorzien van airco? Misschien zijn jouw airco’s aan vervanging toe? Denk dan eens aan Sun JM Maintenance. Zij verzorgen ook het onderhoud aan aircosystemen. Heb je voor korte of lange tijd een generator of aggregaat nodig, kies dan voor Timbo Repair. Of wil je jouw huis of gebouw verduurzamen door de aanleg van zonnepanelen? Dan kan Solar Solutions je daarbij helpen.

Denk je over uitbreiding of nieuwbouw?

Wil je het echt groots aanpakken, denk daarbij aan het uitbreiden of bouwen van een huis of pand? Dan zul je een gedegen bouwtekening nodig hebben. Ook is het hebben van bouwbegeleiding geen overbodige luxe. Tijdens het bouwproces kan er immers van alles mis gaan. Onderstaande architecten en designers kunnen je hierbij assisteren:

Wacht dus niet te lang maar begin vandaag nog met het opknappen van jouw huis of bedrijf. Voor je het weet komt de toeristenstroom weer op gang. En dan ben jij er qua onderhoud, verbouwen of nieuwbouw al helemaal klaar voor en kun je met een frisse start beginnen.