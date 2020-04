125 Gedeeld

Saba- Het COVID-19 virus is tot nog toe niet geconstateerd op Saba. Uit voorzorg zijn 13 personen die zich in zelf- quarantaine bevonden, getest op woensdag 1 april, verklaart de Gouverneur Jonathan Johnson.

De geteste personen vertonen geen symptomen van het virus, zij zijn getest gebaseerd op hun reisverleden naar gebieden met een hoog risico. Saba’s Outbreak Management Team is op woensdag bijeengekomen en zij hebben besproken hoe zij het virus te lijf moeten gaan en de onzekerheden die het virus met zich meebrengt moeten bestrijden. Vooral vanwege de ontwikkelingen van het virus op St. Eustatius en het uitsluiten van de aanwezigheid van COVID-19 op Saba.

Personen in quarantaine worden regelmatig onderzocht door professionals voordat ze uit quarantaine worden ontslagen. Als de personen symptomen vertonen, worden zij getest en wordt de quarantaineperiode verlengd tot de testresultaten binnen zijn. Quarantaine en Social distancing hebben bewezen effectief te zijn in het beheersen van het virus. Johnson bedankt iedereen die zich aan de regels houdt en roept op om hier mee door te gaan en elkaar te steunen in deze moeilijke tijden.

De eiland gouverneur houdt de inwoners van Saba iedere twee dagen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Tot 31 maart zaten er 32 personen in zelf-quarantaine. Twee van deze personen zijn uit voorzorg getest, en zijn beide negatief bevonden. Er zijn geen vermoedens van COVID-19 gevallen op het eiland.

Johnson sprak ook over de zorgen van sommige mensen over het aankomen van vrachtschepen en hun bemanning. Hij zei dat onder de crew van de schepen geen vermoedens van COVID-19 besmetting bestond. Desalniettemin zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen en is er een veiligheidsprotocol geïmplementeerd. Zoals onder andere tijdens vrachtdagen mogen alleen aangewezen personen aanwezig zijn om de vracht op te pikken en 24/7 beveiliging bij de haven om de grens te bewaken.