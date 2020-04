426 Gedeeld

Kralendijk – De Van den Tweel Supermarkt Bonaire, Supermarkt Warehouse Bonaire en Bonaire Logistics delen zaterdag 500 gratis vitaminepakketen uit. Ze willen hiermee de bevolking van Bonaire te hulp schieten.

Het idee onstond bij Bonaire Logistics. Dit bedrijf ontvangt wekelijke groente- en fruitcontainers uit de Dominicaanse Republiek. Directeur Roland Verbeek zegt “Het idee ontstond op de werkvloer om iets te doen voor alle inwoners die het nu extra moeilijk hebben door de crisis. Vitamines zijn de beste remedie om gezond te blijven.”

Deze zaterdag worden er daarom 500 gratis vitaminepakketten uitgedeeld. Deze zitten bordevol met vers fruit en groente uit de Dominicaanse Republiek. Denk aan mango’s limounchi, komkommers, tomaten, sinasappels, paprika etc.

Kun jij wel wat extra vitamines gebruiken en heb je het niet breed, kom dan tussen 09.00 en 12.00 uur bij Bonaire Logistics een pakket ophalen. Dit bedrijf zit in de zijweg van de Kaya Industria. Deze worden doormiddel van een Drive-thru (of walk/bike-thru) uitgedeelt. Je kan dus gewoon in je auto blijven zitten.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Don Andres, Delta Security, FXDC Communications, Live99fm en Mega Hit FM.

