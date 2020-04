24 Gedeeld

Kralendijk – Vanaf vrijdag 3 april zullen de prijzen van brandstof verlaagd worden. Benzine wordt 18 dollarcent goedkoper en diesel wordt 20 dollarcent goedkoper. Ook de prijs van kerosine gaat omlaag met 21 dollarcent.

De prijs van gasflessen, zowel 100 lbs als 20 lbs, blijft gelijk.

De daling van de prijs betekent dat benzine vanaf morgen $1.15 per liter kost en diesel 70 dollarcent per liter. Kerosine kost 47 cent per liter.

De brandstofprijzen waren al langere tijd punt van discussie op Bonaire en met name de consumentenbond UNCOBON heeft herhaaldelijk oproepen gedaan aan het OLB om de prijzen te verlagen in verband met de dalende prijs van ruwe olie op de wereldmarkt.