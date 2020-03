Nog veel vraagtekens over economisch steunpakket BES

Brakke gaf afgelopen vrijdag enige uitleg over de praktische uitwerking van het steunpakket.

Kralendijk- Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de economische steunmaatregelen voor ondernemers op de BES-eilanden die worden getroffen door de Corona-crisis.

Een persconferentie, afgelopen vrijdag, met een toelichting door Eric Brakke, hoofd van de RCN-unit SZW bracht vooral voor ondernemers op het eiland meer vragen dan antwoorden.

Met name het feit dat ondernemers die ondersteuning aanvragen voor doorbetaling van het loon hun personeel verplicht thuis moeten laten zitten, kan rekenen op onbegrip bij werkgevers, vooral in de toeristische branche.

De verplichting het personeel naar huis te sturen, komt waarschijnlijk voort uit de door de Rijksdienst aangegeven noodzaak de economische steunmaatregelen te laten lopen via de bestaande regeling van het zogenaamde ziekengeld, waar werkgevers in het geval van ziekte aanspraak op kunnen maken.

Duivels dilemma

De bedachte structuur plaatst veel horecaondernemers voor een duivels dilemma: óf het personeel zelf doorbetalen -waarvoor geen geld is- óf gebruik maken van de noodregeling maar dan het personeel niet kunnen inzetten. “Wie houdt dan mijn hotel schoon of hoe zet ik dan een beveiliger in?” verzucht een hotelier die wordt geraadpleegd over de voorgestelde maatregelen. In veel hotels zijn de inkomsten inmiddels tot nul gereduceerd.

ABC Online Media, uitgever van onder meer Bonaire.nu en de BES-Reporter herkent de geluiden. “Onze inkomsten komen vooral van ondernemers in de het toeristische sector, die nu compleet zijn weggevallen”, zegt directrice Sylvia de Leon. “Als ik mijn medewerkers niet door kan betalen, kan ik een beroep doen op de steunmaatregelen. Maar vervolgens heb ik niemand meer die zorgt voor nieuwsvergaring of de publicaties in onze online nieuwsmedia” aldus de Leon die zich gelijk afvraagt of het in het belang van de samenleving is als lokale nieuwsvoorziening straks geheel stil komt te liggen.

Regeling voor zelfstandigen schraal

Ook de regeling voor zelfstandigen roept vraagtekens op. Zo komen werknemers in aanmerking voor 80% van hun normale loon (tot een maximum van zo’n 3.173 dollar per maand), maar zelfstandigen kunnen slechts een beroep doen op 80% van het minimumloon. De voorgestelde maatregelen leiden daardoor -wellicht onbedoeld- tot enorme inkomensverschillen voor hen die op een loonlijst staan bij een werkgever en voor hen die als zelfstandig ondernemer door het leven gaan.

Een werknemer met een salaris van 2500 dollar kan onder de bepaling van het steunpakket rekenen van 2000 dollar bruto per maand aan inkomen. Een zelfstandige die normaal hetzelfde bedrag verdient, zal onder dezelfde maatregelen maximaal kunnen rekenen op niet meer dan 760 dollar op Bonaire, 919 dollar op St. Eustatius en 907 dollar op Saba. Het mag worden betwijfeld of kleine zelfstandigen daarmee aan hun lopende verplichtingen kunnen voldoen en ook nog geld overhouden voor de aankoop van de broodnodige levensmiddelen.