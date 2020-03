23 Gedeeld

KRALENDIJK – In een speciale Corona Help Bonaire Facebook-groep, met meer dan drieduizend leden, plaatsen mensen naast video’s en updates over de laatste ontwikkelingen, ook berichten waarin ze anderen om hulp vragen, of dit juist aanbieden. Caribisch Netwerk bezocht een aantal initiatieven.

Ondernemers Jan en Marianne van der Meulen, eigenaren van een autoverhuurbedrijf, zagen hun werkzaamheden door de coronacrisis stilvallen. Zelf blijven ze niet stilzitten. “Wij hebben besloten om in deze bizarre tijden ondersteuning te bieden”, vertelt Marianne.

Het echtpaar stelt gratis huurauto’s beschikbaar aan twee hulporganisaties die deze beide voor een goed doel gebruiken. “Het moest een erkende vrijwilligersorganisatie zijn die gratis hulp biedt aan de arme, behoeftige, of mensen die anders geen stap meer vooruit komen.”

Schoolmaaltijden thuisgebracht

De eerste auto kwam terecht bij Stichting Voedsel op School. De organisatie zag een probleem ontstaan toen de scholen vanwege het coronavirus hun deuren moesten sluiten. Ze konden ineens geen broodmaaltijden meer verzorgen voor de bijna 800 kinderen die dit voorheen dagelijks kregen.

“Toen het nieuws officieel naar buiten gebracht werd, kwam het besef”, vertelt Elizé Martis Craane, coördinator bij de stichting. “Ik zag mijn eigen kinderen thuis zitten en begon mij zorgen te maken; wat als die andere kinderen nu thuis amper iets te eten hebben?”

De overheid is op dit moment bezig met een plan om meer gezinnen in nood van eten te kunnen voorzien. Maar volgens Elizé duurt dit te lang. ‘‘Als de regering eenmaal met die maatregelen komt gaan we daarmee verder, maar in de tussentijd willen we nu helpen waar mogelijk.’’

De stichting besloot daarom weekpakketten te gaan maken en deze persoonlijk bij de kinderen thuis te brengen. Om dit te kunnen realiseren plaatsten ze op Facebook een oproep waarin ze mensen om hulp vroegen. Er kwamen veel donaties binnen en bij toeval zag Elizé het bericht van Jan en Marianne. De auto wordt nu gebruikt om de pakketten rond te brengen. “Mijn eigen auto is daar veel te klein voor.”

Eten, spelletjes en medicijnen voor ouderen

De tweede auto is donderdag opgehaald door Fundashon Cocari Rincon. De dagopvang waar dagelijks 65 ouderen samenkwamen, sloot vorige week uit voorzorg haar deuren.

“Het was te risicovol. We hebben drie zalen waar normaal zo’n twintig mensen bij elkaar zitten”, vertelt directeur Boy Clarenda. Ze brengen de dagelijkse maaltijden daarom nu bij de mensen thuis, net als hun medicijnen en een boekje met denkspelletjes.

Twee chauffeurs rijden elk hun eigen route. Voorheen was het hun taak om de ouderen die slecht ter been zijn in de ochtend op te halen en na de opvang weer thuis te brengen. Chauffeur Julius Clarenda snapt dat ze momenteel niet anders kunnen, maar heeft het er wel moeilijk mee.

“Ik weet dat de ouderen echt graag bij Cocari willen zijn. Normaal zijn ze van acht tot vijf bij ons en nu moeten ze thuisblijven. De meeste van hen zijn helemaal alleen.” De organisatie doet er alles aan om met meerdere begeleiders tegelijk langs te komen. “Zodat ze met iedereen even een praatje kunnen maken.”

Crisis extra hard door armoede

Een groep van vijf vrienden kwam gezamenlijk op het idee om elke week een gratis maaltijd te verzorgen voor lokale bewoners. Vrijdag deden ze dat voor het eerst op de parkeerplaats tegenover de Yummy Yummy Bar.

“Er is natuurlijk al veel armoede op het eiland, maar de situatie rondom het coronavirus is nog eens een donderslag eroverheen”, vertelt Irma Trumpie-Luijten.

Op hun oproep op Facebook kregen ze veel positieve reacties en vijfentwintig reserveringen. Mensen konden de warme maaltijd ophalen, of thuis laten bezorgen. Van lokale ondernemers kregen ze extra ingrediënten.

Kwetsbaar opstellen

Irma Trumpie-Luijten hoopt dat mensen niet bang zullen zijn om haar team te benaderen. “We begrijpen heel goed dat de weg ernaartoe niet makkelijk is, maar we hopen dat mensen daar overheen durven te stappen. Een voedzame maaltijd is zo belangrijk.”