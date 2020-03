104 Gedeeld

De Mangel Blanku (vertaling: witte mangrove) is de ideale boom om een groene heg te creëren. De lange heg bij Kooijman is hiervan hét voorbeeld. De Mangel Blanku is ook een ideale schaduwboom omdat hij het hele jaar groen blijft, snel groeit en goed tegen de wind kan. We kennen hem met zijn mooie, rood-olijfbruine kleur en grillige siertakken als de schaduwbomen op Donkey Beach en de boulevard.

De Mangel Blanku is een inheemse boom: hij komt van nature op Bonaire voor. Plant je een inheemse boom in je tuin, dan help je mee aan een gezond ecosysteem en een gezonde biodiversiteit op het eiland. De Mangel Blanku kan goed tegen zout en zon en heeft al snel geen extra water meer nodig. Let op: op het eiland wordt een andere soort, de Avicennia, ook Mangel Blanku genoemd… zo gaat dat wel eens met lokale namen.

Al voor $10,- kun je een Mangel Blanku adopteren bij Echo in Rincon. Je krijgt er de plantinstructies bij. Echo is alleen op zaterdagochtend van 8-10 uur open. Boek voor gedetailleerde info een consult via info@echobonaire.org. Uw geld doet dubbel zijn werk: elke cent gaat rechtstreeks naar de herbebossingsprojecten van Echo.

Echo ligt bij Dos Pos: een paar kilometer voorbij Posada Para Mira aan de linkerkant.

Kijk voor andere adoptiemogelijkheden op www.mybonairetree.org. Echo zoekt vrijwilligers voor diverse lange-termijn-werkzaamheden zoals outreach, lora’s tellen, plantjes water geven en meer. Like Echo op Facebook om op de hoogte te blijven: Facebook.com.echobonaire.org