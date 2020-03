10 Gedeeld

Kralendijk – Op zondag 29 maart staan verschillende kerken op Bonaire stil bij de gevolgen van het coronavirus tijdens een nationale gebedsdag.

Om acht uur in de ochtend zal gezaghebber Edison Rijna de gelovigen oproepen om op deze dag in gebed te gaan. Deze oproep is live via Nos Tv te zien.

Hierna gaan geestelijken van de katholieke kerk, de protestante kerk, de adventisten, de pinkstergemeente en de evangelische kerk in gebed bij Trans World Radio.

De gebedsdienst is op verschillende radiostations te volgen. Tijdens de nationale gebedsdag worden gelovigen opgeroepen om de hele dag te bidden voor verplegers, artsen en alle hulpverleners in de zorg.

Gelovigen worden ook opgeroepen om voor de gezondheid van ouderen, zieken en kinderen te bidden. De kerken vragen de gelovigen om te bidden voor alle bedrijven, werkgevers en werknemers die getroffen zijn door de situatie rondom het coronavirus.