6 Gedeeld

Voordat ik begin wil ik eerst stilstaan bij allen die op een of ander manier onze bevolking aan het helpen zijn om deze bijzondere tijden te doorstaan. Ondanks dat we “social distancing” moeten toepassen is het mooi te zien dat er een vergroot gevoel van bekommering om elkanders welbevinden en solidariteit te zien is op ons fijne eiland. Het is in deze tijden dat ons ware aard als fijne mensen naar boven komt. We zien hoe individuen en organisaties zich beschibaar stellen om te helpen. We applaudiseren dit.

Hulpbehoeftigen

Als overheid hebben we de verantwoordelijkheid om op de eerste plaats het welzijn van onze inwoners te waarborgen. Daarom hebben wij onze voorzieningen uitgebreid of nieuwe ingevoerd. We gaan ervan uit dat door de voorzieningen vanuit het Rijk personen hun baan niet zullen hoeven te verliezen, echter indien dit toch het geval is of dat de persoon toch in een noodsituatie komt, hebben wij enkele voorzieningen.

Deze personen kunnen een verzoek om ondersteuning indienen. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn ten behoeve van Web, internet, huurpenningen en voedselpakketen. We hebben afspraken met de relevante instanties en hebben een speciaal team, die deze verzoeken gaat behandelen. Het zal gaan om maatwerk, waarbij aan de hand van criteria elk geval zal worden beoordeeld. Dit om effectief hulp te kunnen bieden.

Vanaf aanstaande maandag kunnen deze personen contact opnemen met het callcenter via telefoonnummer 08001351 waar de eerste registratie zal plaatsvinden. Ook kan er gebruik worden gemaakt van het volgende e-mail adres: yudami@bonairegov.com Hierna zal door het team contact worden opgenomen.

Ook is dit team contact aan het opnemen met de Bonairiaanse ingezetenen die in het buitenland gestrand zijn. Alhoewel ze in het buitenland zijn, stellen we wel ondersteuning beschikbaar.

Kinderopvang

Zoals bekend zijn de kinderopvangcentra gesloten. Alleen voor kinderen van ouders werkzaam bij cruciale instanties, zoals het ziekenhuis, selibon en supermarkten, is opvang beschikbaar. Deze instanties zijn benaderd zodat zij hun personeel kunnen informeren.

Wij zijn op de hoogte dat er bij ouders de vraag is of ze de facturen van de kinderopvangcentra moeten betalen, hoewel deze gesloten zijn. We willen de ouders met klem verzoeken dit wel te doen, als ware ze dit ook zouden doen wanneer de opvang gesloten zou zijn voor vakantie of onderhoudswerkzaamheden. Hoewel sommige opvangcentra mogelijk in aanmerking zullen komen voor steun ten behoeve van hun personeel, zullen ze te kampen hebben met overige kosten. Ouders die geen voldoende middelen hebben om de opvang te kunnen betalen dienen ook contact op te nemen via de reeds genoemde wijze.

Studenten

Volgens de cijfers van DUO hebben we rond 300 studenten in het buitenland. Voor studenten in Amerika en de regio was er in het begin sprake van ongerustheid door mogelijke sluiting van de campus, waardoor deze geen onderdak zouden hebben. De afdeling van Studiefinanciering heeft een inventarisatie gedaan en heeft contact opgenomen met de studenten. Van wat wordt aangegeven is er geen sprake van gebrek aan onderdak voor deze studenten. Voor wat betreft het verzoek om onze studenten terug te laten komen, is er een inventarisatie gedaan onder de eerstejaars in Nederland. Van deze groep heeft minder dan 10 aangegeven dat ze eventueel deze periode op Bonaire zouden willen doorbrengen. Zoals bekend, is het net als op onze buureilanden niet mogelijk dat studenten kunnen inreizen. Gestrande ingezetenen in het buitenland hebben eerst voorrang.

Ouderen

Voor onze ouderen is extra aandacht. Samen met de dagopvangcentra en andere organisaties die zich inzetten voor de ouderen zijn afspraken gemaakt. Waar in maaltijden werd voorzien, zal dit worden vervolgd aan huis en zullen er bij de ouderen langs worden gegaan om een oogje in het zeil te houden. Onze wijkteams zullen hier ook bij worden ingezet. Wij willen voorkomen dat met name onze ouderen die alleen wonen in deze periode compleet in isolement raken.

Ter afronding wil ik nogmaals herhalen dat we een team hebben die zich met hart en ziel inzet voor het welzijn van onze mensen. Ik wil benadrukken dat hoewel dit een periode is die vele vragen en zorgen levert, dat onze bevolking er zeker van kan zijn dat wij het algemeen belang voorop stellen. Samen moeten we elkaar helpen de uitdagingen te overwinnen. Maak gebruik van de geboden voorzieningen en twijfel niet om om hulp te vragen!