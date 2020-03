134 Gedeeld

Kralendijk – Op 27 maart 2020 is de noodverordening uitgebreid met een algemeen verbod op evenementen. Samenkomsten met meer dan 50 personen zijn zowel in publieke als besloten sfeer verboden, en openbare stranden zijn niet meer toegankelijk voor groepen van meer dan 3 personen.

Gezien het bovengenoemde gaat het Korps Politie Caribisch Nederland in samenwerking met de afdeling Toezicht en Handhaving van het openbaar lichaam (OLB) en de KMar handhaven op samenkomsten van meer dan 50 mensen of waar de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd of mogelijk gemaakt wordt.

Het Operationeel team doet een urgent beroep op de samenleving van Bonaire om zich zo veel mogelijk te houden aan de “social distancing” regels.