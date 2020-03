14 Gedeeld

Kralendijk – De economische gevolgen van het coronavirus zijn ingrijpend in Caribisch Nederland. De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een regeling om werkgevers te helpen om hun personeel in dienst kunnen houden.

Deze noodregeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat ingevoerd zal worden om economische steun te bieden. Hoewel de regeling nog niet definitief is, lichtte Eric Brakke, hoofd van de RCN-unit SZW, tijdens een persconferentie in grote lijnen uit hoe deze regeling eruit zal zien.

De verwachting is dat in de loop van komende week aanvragen gedaan kunnen worden. De laatste informatie kunt u vinden via www.rijksdienstcn.com/covid-19.