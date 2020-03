Ben jij een proactieve en innovatieve verbinder, doelgericht in staat om in weinig tijd het verschil te maken? Het PIVA-Platform heeft een vacature voor een voorzitter voor gemiddeld 8 uur per maand.

Wat is het PIVA-Platform?

Op grond van het Convenant basisadministratie van persoonsgegevens (PIVA-Convenant) is het PIVA-platform in 1999 opgericht. Het komt tweemaal per jaar op één van de eilanden bij elkaar met als deelnemers de hoofden van de zes afdelingen Burgerzaken, de Kabinetten van de Gouverneurs, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en het ministerie van BZK. De bijeenkomst is gericht op bespreking van ontwikkelingen in het burgerzakendomein, zoals verbetering van de kwaliteit van de bevolkingsadministraties. Verder staat kennisdeling tussen de deelnemers hoog op de agenda net als de digitalisering van (bevolkings-) administraties om aansluiting te houden op een veranderende samenleving.

Wat doet de voorzitter?

In de afgelopen jaren ontstond bij de PIVA-deelnemers de behoefte aan een betere onderlinge coördinatie en een effectieve lobby bij bestuurders van de zes (ei)landen. De bestuurders zijn immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de bevolkingsadministraties. Om dit te bereiken, moeten de rollen, taken, voorgenomen beleid en lokale ontwikkelingen van alle betrokkenen duidelijk zijn. Van de voorzitter wordt gevraagd dit proces te begeleiden en te sturen op verandering.

De voorzitter en secretaris werken nauw samen bij de voorbereiding van en een ordelijk verloop van het platform waarbij innovatieve werkvormen niet worden geschuwd. Kijken waar ze de betrokken afdelingen kunnen stimuleren zich aan te sluiten bij innovaties zoals het verder verbeteren van de dienstverlening aan burgers.

Zij nemen samen initiatieven en zorgen voor evenwichtige inbreng van alle deelnemers. Zij zoeken ook de dialoog met de regionale partners zoals de bestuurscolleges van de openbare lichamen, de kabinetten van de gouverneur, de ministeries van de Caribische landen en beleidsverantwoordelijken, zoals het ministerie van BZK en RvIG. Verder bewaken zij de uitvoering van gemaakte afspraken.

Als voorzitter van het PIVA Platform verwachten wij dat je:

Academisch werk- en denkniveau hebt;

gedegen kennis hebt van de Caribische bestuurscultuur;

in staat bent om een verbinding te leggen tussen de (ei)landen;

woonachtig in of afkomstig bent uit het Caribisch gebied;

een gesprekspartner bent op bestuurlijk niveau;

open staat voor een strategische dialoog met de beleidspartners in Nederland;

goede contactuele eigenschappen hebt;

over leidinggevende capaciteiten beschikt;

gemeenschappelijke belangen zichtbaar kan maken bij tegenstellingen;

oog hebt voor de problematiek die voort komt uit [staatskundige-] verschillen in schaalgrootte tussen de eilanden;

enige kennis hebt van, alsmede belangstelling hebt voor ontwikkelingen op het gebied van bevolkingsadministratie en het maatschappelijk belang daarvan onderschrijft;

als ambassadeur kan optreden voor het belang van een kwalitatieve goede bevolkingsadministratie;

als ambassadeur kan optreden voor het PIVA platform;

stuurt op resultaat en meetbare voortgang.

Wat kan je verder verwachten?

Het secretariaat van het PIVA-platform (secretaris en organisatie) bevindt zich op Bonaire en wordt bekostigd door RvIG. De voorzitter van het PIVA-platform heeft geen formele rechtspositie. Hij of zij komt in aanmerking voor een onkostenvergoeding alsmede een vergoeding voor gemaakte reis- en verblijfkosten.

Solliciteren

Heb jij de tijd, motivatie en energie om deze rol in te vullen? Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren. Solliciteren kan via sollicitatie@pivaplatform.org tot uiterlijk 17 april 2020.

Heb je vragen over deze functie? Neem dan gerust contact op met mevrouw Damaly Linkers, secretaris PIVA Platform via +599 7960999 of via secretaris@pivaplatform.org of met de heer Gilles Landheer, beleidsmedewerker RvIG, via gilles.landheer@rvig.nl