Kralendijk – Er is nog steeds geen sprake van Corona-besmettingen op het eiland. Dit bleek uit een persconferentie die aan het eind van de middag werd gegeven door gezaghebber Edison Rijna en plaatsvangend gezaghebber Curvin George.

“De maatregelen die wij hebben genomen zijn voor ons allemaal wennen. Voor ons betekent dit een persmoment met social distance. Wij moeten nu vertrouwen op online techniek. Ik zal als eerste het woord tot u richten”, aldus gezaghebber in zijn openingsstatement.



“Ik wil beginnen met de mededeling dat wij nog steeds nul besmettingen kennen op Bonaire. Er zijn 7 tests afgenomen, alle 7 negatief. Op dit moment zijn er 84 personen in quarantaine”, aldus Rijna. Rijna gaf aan dat er toch serieus rekening mee wordt gehouden dat deze situatie elk moment kan veranderen.

Rustig

Rijna gaf aan blij te zijn met het feit dat de bevolking de beperkende maatregelen in het kader van de preventie goed naleeft en dat het over het algemeen rustig blijft op het eiland.

De gezaghebber zei wel te betreuren dat ook op Bonaire af en toe sprake was van het rondsturen van onbevestigde nieuwsberichten, wat hij betitelde als fake news. “Tijd die ook productief ingezet had kunnen worden, moeten wij nu soms besteden aan het ontkrachten van valse geruchten”, aldus Rijna.

Curve

Waarnemend gezaghebber Curvin George ging met name in op de inspanningen om de zogenaamde ‘curve’ naar beneden te krijgen. “We moeten er, ook op Bonaire, voor zorgen dat we voorkomen dat er op eens een piek komt in het aantal ziektegevallen, waardoor we niet iedereen de juiste zorg kunnen geven”, aldus George.

George legde uit dat de preventieve maatregelen vooral bedoeld zijn om tijd te winnen. “We zijn nu met zijn allen bezig om de zorgcapaciteit omhoog te krijgen, vóór er sprake is van een eerste Coronabesmetting”, aldus de waarnemend gezaghebber. George legde ook uit dat de 6 maatregelen, afgekondigd in de noodverordening met preventieve maatregelen, ten dienste stond aan de race tegen de klok om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak op het eiland.