224 Gedeeld

In voorbereiding op een mogelijke verspreiding van het Coronavirus op Bonaire zijn er verregaande maatregelen getroffen door het ziekenhuis. Op donderdag 19 maart zijn acht crewleden voor de air ambulance ingevlogen uit Colombia. Er staan tevens twee air ambulance toestellen op het vliegveld paraat om, wanneer nodig, patiënten te vervoeren naar het buitenland. Ook is back-up geregeld voor het geval er nog meer air ambulances nodig zijn. Dit alles ter voorbereiding, mocht blijken dat de capaciteit op Bonaire onvoldoende is. De crew heeft in Colombia al twee weken preventief in quarantaine doorgebracht zodat eventuele besmetting wordt uitgesloten.

Daarnaast heeft Fundashon Mariadal verzocht om naast vervanging ook uitbreiding van medisch specialisten over te laten komen in samenwerking met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC). Omdat het luchtruim gesloten is mogen medisch specialisten uitsluitend met toestemming van de gezaghebber worden ingevlogen.

Deze medisch specialisten zullen na aankomst twee weken in gezamenlijke quarantaine verblijven. Dit is nodig omdat Nederland aangemerkt wordt als risicogebied. Tijdens de quarantaine zullen zij voorbereidingen treffen en protocollen uitschrijven toegespitst op de plaatselijke situatie. Hierna zullen zij samen met de andere medici in het ziekenhuis klaar staan om Fundashon Mariadal te ondersteunen.

Dit alles is ter voorbereiding zodat er adequaat gehandeld kan worden wanneer de situatie zich voordoet van meerdere ernstig zieke Corona patiënten. Deze initiatieven dienen als doel om klaar te staan voor een “worst case scenario”. Tachtig procent van de mensen die het Coronavirus hebben worden slechts licht ziek. Twintig procent heeft milde klachten en enkelen van de twintig procent kan ernstige klachten krijgen, waarvoor specialistische hulp nodig is. Die hulp is met de ondersteuning van de extra specialisten gewaarborgd. Op dit moment is Bonaire nog steeds gevrijwaard van besmettingen, maar mocht dit veranderen dan is goede medische hulp voorhanden.