Kralendijk – Gebaseerd op de noodverordening die per 18 maart jl. in werking trad op Bonaire hebben alle scholen de deuren gesloten. Dit betekent niet dat de vakantie is begonnen.

De scholen hebben, in het voordeel van de leerlingen, gekozen om onderwijs op afstand aan te bieden. Dit houdt in dat alle leerlingen van het primair en secundair onderwijs huis-/schoolwerk blijven krijgen om thuis te maken.

Op afstand geeft de leraar/mentor begeleiding, controleert het huiswerk en geeft uitleg waar nodig. De leerling en docent kunnen via telefoon, app of mail met elkaar communiceren.

De schoolbesturen en het Ministerie van Onderwijs doen een urgente oproep aan alle ouders en verzorgers om hun kinderen te motiveren en stimuleren om hun huiswerk te maken en om in contact te blijven met hun docent/mentor.

Deze periode is gewoon een lesperiode, alleen de manier van lesgeven is anders. Docenten en scholen doen hun uiterste best om vertraging in de ontwikkeling van onze leerlingen te voorkomen.

Daarom doet OCW nogmaals een oproep aan alle ouders en verzorgers om hun verantwoordelijkheid te nemen. Controleer, help en zorg ervoor dat uw kind zijn huiswerk doet en op tijd inlevert.