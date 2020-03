94 Gedeeld

Foto door: M. de Bilde

Kralendijk- Vanochtend 24 maart is er een extra Tui vlucht vanuit Amsterdam via Hato Airport geland op Flamingo International Airport. Deze vlucht is speciaal ingezet om nog zoveel mogelijk Tui passagiers van Curaçao en Bonaire terug naar huis te brengen.

Reizigers die al een geldig ticket hadden zijn via een sms bericht gevraagd hun terugreis te herbevestigen. Zij konden daarna mee op deze speciale ophaalvlucht. Eventuele daarna nog beschikbare plaatsen zijn aan andere passagiers gegund. Het toestel is leeg vanuit Amsterdam vertrokken.