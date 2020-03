4 Gedeeld

In verband met het Corona virus, zal de Belastingdienst Caribisch Nederland coulance betrachten bij de aanslag- en bezwaarregeling en de inning van belastingplichtigen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het virus.

Deze coulance betreft zowel bedrijven als particulieren van de drie eilanden. De Belastingdienst zal, binnen haar wet- en regelgevingskaders, samen met de getroffen belastingplichtigen individueel bespreken wat de mogelijkheden van coulance zijn.

Belastingplichtigen die in aanmerking denken te komen voor een individuele regeling, kunnen contact opnemen met de Belastingdienst op Bonaire via telefoonnummer +599 715 8585, op Sint Eustatius via telefoon nummer +599 318 3325 of +599 318 3326 en op Saba via telefoon nummer: +599 416 3941 of +599 4163942.