12 Gedeeld

Afbeelding van PIRO4D via Pixabay

Het onderzoek van de afdeling Publieke Gezondheidszorg, onder aansturing van het EBT, is opgestart en loopt nog. De situatieschets tot nu toe is dat de reizigers uit de VS geen klachten of symptomen hadden tijdens hun korte verblijf op Bonaire. Uit de analyse blijkt dat zij het virus hebben opgedaan voor aankomst op Bonaire en dat zij hier in incubatietijd verkeerden. Dat betekent dat de kans, zover de wetenschap dat nu aanneemt, zeer klein is dat het virus is overgedragen.

Nadat de mensen zijn teruggekomen in de VS hebben zij lichte symptomen gekregen die konden wijzen op Corona. Nadat zij zich hebben laten testen bleek het na enkele dagen positief te zijn.

Vanaf het moment dat dit bericht bij Publieke Gezondheidszorg kenbaar werd gemaakt zijn de protocollen in werking getreden en is onder meer contact gezocht met de reizigers. Daarnaast wordt er in kaart gebracht met wie deze mensen in contact hebben gestaan. Publieke Gezondheidszorg onderzoekt de situatie en neemt hierin aan de hand van het protocol stappen.