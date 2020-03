46 Gedeeld

Kralendijk – TUI heeft zojuist per brief bekend gemaakt te stoppen met alle vluchten van en naar Bonaire, Curacao, Aruba en Suriname.

Door beperkingen in het vliegverkeer hebben zij moeten besluiten alle vluchten van en naar Nederland te annuleren.

Wij begrijpen dat dit een ingrijpende mededeling is voor de passagiers die een ticket in hun bezit hebben om naar Amsterdam te reizen en betreuren het ten zeerste dat wij hen niet op de geplande vlucht naar Nederland kunnen brengen,” aldus de brief

Het bedrijf is in nauw overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn. Momenteel inventariseert het hoeveel reizigers, die al in het bezit zijn van een ticket op een TUI fly vlucht, nog naar Amsterdam willen reizen.

Een aantal van hen zijn al terug, via een eerdere vlucht of met een andere airline. Ook zijn er mensen die willen blijven. De betreffende passagiers ontvangen een sms bericht met daarin link naar een formulier waarin zij dat kunnen aangeven.

TUI kan nog niet aangeven wat het vervolg zal zijn, dit hangt mede af van het overleg met de overheden.