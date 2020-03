2 Gedeeld

Kralendijk – Vanwege de preventiemaatregelen rondom het coronavirus past het openbaar lichaam Bonaire (OLB) haar contact met de burger aan. Vanaf 23 maart biedt het OLB haar diensten vooral via telefoon en email aan. Zo staat zij u ook te woord. Dienstverlening aan de balie kan alleen op afspraak.

Directie Samenleving en Zorg

Langskomen bij de afdeling Burgerzaken kan alleen op afspraak tussen 09.00 – 12.00 uur. Voor vragen en het maken van een afspraak kunt u mailen naar burgerzaken@bonairegov.com. U kunt ook bellen naar +5997155315 of +5997175324.

Openbare plekken zoals de Bibliotheek (bibliotheek@bonairegov.com / +5997175345, +5997178944), SKAL (felix.thomas@bonairegov.com/ +5997155323) en INDEBON (indebon@bonairegov.com/ +5997155319) zijn tijdelijk gesloten voor publiek.

Directie samenleving en zorg is per email bereikbaar via kontami_sz@bonairegov.com en info.sz@bonairegov.com. Telefonisch is zij bereikbaar via +5997155311.

Directie Ruimte en Ontwikkeling

De publieksbalies van directie R&O zijn per 23 maart gesloten. Alle vragen met betrekking tot de diensten van R&O (vergunningen, aanvragen huisnummers, terreinaanvragen, etc) kunnen alleen via email en telefoon gesteld worden. Telefonisch zijn zij bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 via +5997178130 en per email via directie_ro@bonairegov.com. De telefonistes van R&O noteren alle verzoeken en zorgen ervoor dat de medewerkers telefonisch of per email contact met u opnemen. U wordt binnen 1 dag teruggebeld en binnen 2 dagen teruggemaild.

Vergunningsaanvragen graag mailen naar directie_ro@bonairegov.com. Is het niet mogelijk om uw aanvraag te mailen? Neem dan telefonisch contact op met R&O en zij zullen u hierbij verder helpen.

De afdeling Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) is tussen 8.00 en 12.00 telefonisch bereikbaar via +5997178836. Per email kunt u hen bereiken via afdlvv@bonairegov.com.

Voor alle telefoonnummers en emailadressen van het OLB verwijzen we u naar de website www.bonairegov.com . Op alle baliedeuren vermeldt het OLB via welk telefoonnummer en e-mailadres zij bereikbaar is.