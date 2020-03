17 Gedeeld

Kralendijk – Op vrijdag 20 maart komen vanuit Colombia verschillende charter vluchten van Sarpa en EZ Air aan met Caribisch Nederlandse ingezetenen die daar op medische uitzending waren.

In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK) meerdere charters geregeld die vandaag vanuit Colombia een groot aantal verzekerden en hun begeleiders terug naar Bonaire, Saba en Statia brengen. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft hiervoor speciale toestemming verleend, aangezien het luchtruim Bonaire voor passagiers gesloten is.

Andere Caribisch Nederlandse verzekerden zullen in Colombia blijven om hun medische behandeling daar voort te zetten. Over hun terugkeer zal ZVK later berichten.

De passagiers zullen volgens de protocollen van Publieke Gezondheid na aankomst gescreend worden op de airport. Passagiers voor Saba en Statia vliegen door naar hun wooneiland.



ZVK is verheugd om deze verzekerden en hun begeleiders te hebben kunnen repatriëren.