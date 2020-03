53 Gedeeld

Door de COVID-19 pandemie zijn er veel mensen die momenteel niet zomaar terug kunnen naar het land waarvan zij ingezetene zijn. Zo ook Bonairiaanse ingezetenen die momenteel niet de mogelijkheid hebben om terug te keren naar het eiland. Het eilandelijk beleidsteam (EBT) gaat het aantal ‘gestrande’ eilandbewoners nu duidelijk in kaart brengen.

Door de snelheid waarmee het Coronavirus om zich heen grijpt is het bestuur op Bonaire (en het Ministerie van I&W) genoodzaakt geweest om snel preventieve maatregelen te nemen om haar gemeenschap te beschermen tegen dit virus. Nu de eerste maatregelen genomen zijn om veiligheid op het eiland te waarborgen, is het belangrijk om te kijken waar hulp kan worden geboden aan ingezetenen die momenteel niet op het eiland zijn. Dit is alleen mogelijk als duidelijk is om hoeveel mensen het gaat en waar deze zich bevinden.

Om duidelijk te krijgen waar Bonairiaanse ingezetenen, die zich niet op het eiland bevinden en hulp nodig hebben, doet de Gezaghebber een oproep om zich tot uiterlijk 23 maart 2020 te melden door een mail te sturen naar registra@bonairegov.com of te bellen naar +599 715 9199 (bellen kan van maandag – vrijdag van 07:00 – 21:00. Zaterdag en zondag tussen 10:00 – 18:00 (lokale-tijd))



De betreffende persoon dient het volgende door te geven:

Volledige naam

Geboortedatum

Telefoonnummer

Email adres

Plaats waar men zich nu bevindt

Als u iemand kent die op Bonaire woont maar momenteel niet op het eiland is of kan komen, wordt u verzocht diegene hierover in te lichten. Hoe de hulp er uit gaat zien wordt, mede aan de hand van de inventarisatie, nog bepaald.