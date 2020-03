5 Gedeeld

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft een bezoek gebracht aan het pas opgerichte callcenter. Burgers kunnen sinds afgelopen donderdag gratis bellen met vragen over de maatregelen in verband met het coronavirus en algemene vragen over het virus. Het nummer is 0800 1351.

Het callcenter is door RCN mogelijk gemaakt. Ambtenaren van het OLB beantwoorden de vragen van het publiek. Het callcenter is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07:00 – 21:00 uur en op zaterdag en zondag van 10:00 – 18:00 uur.