Kralendijk – Na onze eerdere mededeling hebben wij kennis genomen van de noodverordening die de Bonairiaanse overheid op 18 maart heeft aangenomen waarbij de scholen, naschoolse opvang en kinderopvang gesloten zullen zijn tot 7 april 2020. MCB heeft daarom de volgende extra maatregelen getroffen:

De service bij onze branches:

Ingaande 23 maart a.s. en tot nader bericht, zal onze HATO Branch tijdelijk gesloten zijn. Dit geeft onze bank de mogelijkheid om flexibelere werktijden te bieden aan onze medewerkers en om de urgente serviceverlening te garanderen. In verband met het bovenstaande zullen er tot nader order geen nieuwe bankrekeningen geopend worden.

De Playa Branch blijft open en toegankelijk voor klanten.

Aanvragen voor een persoonlijke lening en verzekering kunnen alleen op afspraak, respectievelijk via het telefoonnummer 715-5520 en voor verzekering via telefoonnummer 715-5527.

Ter bescherming en beveiliging van onze klanten, en conform de voorschriften van de gezondheidsdiensten, zullen wij een beperkt aantal klanten tegelijk in onze branches en andere gebouwen binnenlaten. Wij vragen onze bezoekers dan ook om de instructies van de beveiligers op te volgen.

Intern beleid:

Wij zullen ook de werktijden van onze medewerkers aanpassen binnen de verschillende afdelingen. Dit om de ouders de kans te geven om meer tijd met hun kinderen door te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van belangrijke diensten aan onze klanten.

Wij moedigen onze klanten aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de online bankdiensten (of op afstand) zoals MCB Online Banking en Mobile Banking. Verder vragen wij te betalen met uw pinpas en uw telefoon te voorzien van beltegoed via het SMS nummer 1111. Maak gebruik van de ATM automaten en de geld deposit punten die 24/7 open zijn voor ondernemers. Gebruik ook onze POS systemen om te betalen en de FuelUp om te tanken.

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in onze bank.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 715-5520 of via e-mail info@mcbbonaire.com of bezoek onze Facebookpagina: MCB Bonaire Events.