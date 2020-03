Kralendijk – Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Colombia hebben vanwege de toenemende crisis rondom het coronavirus, hun luchtruim gesloten voor passagiersvervoer vanuit de Caribisch Nederlandse eilanden.

Dit betekent dat passagiers vanuit Bonaire, Sint Eustatius en Saba momenteel niet worden toegelaten op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Colombia, tenzij ze er woonachtig zijn. Electieve medische uitzendingen (medische behandelingen van niet-levensbedreigende aard), zijn derhalve opgeschort tot nader order. Acute medische spoedgevallen vanuit Bonaire, Saba en Sint Eustatius kunnen wél doorgaan naar Curaçao, Aruba en St Maarten. Oncologie en dialyse behandelingen zullen als acute behandelingen doorgaan op Curaçao, Aruba en St Maarten.

Zodra electieve medische behandelingen weer uitgevoerd kunnen worden zullen verzekerden die wachten op medische uitzending hier bericht van ontvangen via hun verwijzende arts. Gezien de verhoogde druk op onze medische voorzieningen vragen we verzekerden om alleen te bellen met de klinieken in geval van spoed.

Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) en de verschillende ziekenhuizen in de regio zijn in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om naar oplossingen te zoeken. We hopen op uw begrip en medewerking in deze situatie.